Sénégal: La célébration du Gamou fixée au 25 août

C'est désormais officiel. Le Maouloud 2026 sera célébré le mardi 25 août prochain au Sénégal. L'annonce a été faite par la Commission nationale de concertation sur le Croissant lunaire (Conacoc). Par conséquent, informe la Cellule Zawiyah tiadiane, le début des séances de Burd est prévu ce vendredi dans la cité religieuse et un peu partout à travers le pays.

Pour l'édition 2026, Tivaouane entend inscrire cette célébration dans une dynamique de foi, de transmission et de responsabilité. Le thème retenu, « Ensemble, penser et agir par le verbe de l'Unicité (Tawhid) », place l'unicité divine au coeur de la réflexion.

Au-delà de l'affirmation de la foi en l'unicité de Dieu, le Tawhid est présenté comme un principe susceptible de fédérer les consciences, d'unir les coeurs et d'orienter les actions vers la paix, la justice et le bien commun.

Dans un contexte marqué par les fractures sociales, les tensions identitaires et les profondes mutations liées aux technologies numériques, le message porté par cette édition se veut également une invitation à la responsabilité individuelle et collective. Il s'agit, pour les organisateurs, de promouvoir une parole éclairée, un engagement éthique et une action collective inspirés des enseignements prophétiques.

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Plus connu au Sénégal sous le nom de Gamou, le Maouloud constitue l'un des plus importants rendez-vous spirituels de l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, des milliers de fidèles convergent vers Tivaouane, cité de Maodo El Hadji Malick Sy, pour commémorer la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), renouveler leur attachement aux enseignements de l'islam et s'abreuver à une tradition séculaire de savoir, de spiritualité et de fraternité.