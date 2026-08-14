Algérie: Signature du programme budgétaire de coopération pour la période 2026-2027

Alger — Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a signé jeudi au siège du ministère, avec le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, Phanuel Habimana, le programme budgétaire de coopération entre l'Algérie et l'agence onusienne pour la période 2026-2027, indique un communiqué du ministère.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, ainsi que de cadres du ministère de la Santé, précise la même source.

La signature de ce programme intervient dans le cadre de "la concrétisation de la volonté commune de l'Algérie et de l'OMS de poursuivre la consécration du partenariat existant entre les deux parties et de renforcer la coopération dans le domaine de la santé, en vue de soutenir les efforts de développement du système national de santé et de répondre aux priorités sanitaires nationales".

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Le programme porte sur "un ensemble de priorités et d'axes stratégiques, notamment le renforcement des systèmes de santé, le soutien à la couverture sanitaire totale, la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, ainsi que le renforcement des capacités en matière de préparation et de riposte aux urgences sanitaires", précise le communiqué du ministère.

Ce programme constitue également "un cadre de coopération technique et d'échange d'expertises et de connaissances, permettant de tirer profit des expériences et des bonnes pratiques, afin de contribuer aux efforts nationaux visant à améliorer la qualité des services de santé et à promouvoir le niveau des soins et de la prise en charge sanitaire".

La signature de ce programme traduit "l'attachement de l'Algérie et de l'OMS à poursuivre l'action commune et à consolider les liens de coopération, au service des priorités nationales dans le domaine de la santé, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs communs et au renforcement du processus de développement sanitaire durable", ajoute la même source.