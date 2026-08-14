Algérie: Début de l'accueil de délégations d'enfants de la diaspora

Alger — Le ministère de la Jeunesse a entamé l'accueil de délégations d'enfants de la communauté nationale établie à l'étranger, dans le cadre du programme des camps d'été pour l'année 2026, visant à renforcer les liens entre les enfants de la diaspora et leur mère patrie, indique, jeudi, un communiqué du ministère.

Cette démarche intervient dans le cadre de "la concrétisation de la politique de l'Etat visant à renforcer les liens de la communication entre les enfants de la diaspora et leur mère patrie".

Ainsi, une délégation de 26 jeunes et enfants de la communauté algérienne établie au Royaume d'Arabie saoudite a été accueillie, mercredi soir, à l'aéroport international d'Alger "Houari Boumediene".

Une autre délégation composée de 36 jeunes et enfants de la communauté nationale établie en République tunisienne, pays frère, est attendue jeudi soir, plus précisément en provenance des zones frontalières avec l'Algérie, et ce pour participer au programme national des camps d'été de l'année 2026.

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Cette initiative nationale s'inscrit dans le cadre de "la coordination des efforts gouvernementaux entre le ministère de la Jeunesse et les services du ministère des Affaires étrangères, avec une contribution efficace des représentations diplomatiques et consulaires concernées par l'opération, notamment le consulat général d'Algérie à Djeddah, ainsi que l'ambassade d'Algérie et ses centres consulaires en République tunisienne, et ce conformément à la vision et au programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à prendre en charge la diaspora et à renforcer ses liens avec sa mère patrie, en assurant sa participation aux différents programmes nationaux.

Le centre de vacances et de loisirs "Palais de la princesse" dans la wilaya de Bejaïa hébergera les deux délégations. Les jeunes et enfants participants bénéficieront "d'un programme éducatif et récréatif diversifié alliant activités culturelles et interactives, ainsi que des sorties et visites aux sites historiques et touristiques, l'objectif étant de leur faire découvrir la diversité naturelle, culturelle et patrimoniale que recèle l'Algérie".

L'initiative "constitue une étape qualitative dans le processus de renforcement de la communication avec les enfants de la communauté nationale à l'étranger, en leur offrant l'opportunité de vivre l'expérience exceptionnelle des camps d'été dans leur mère partie et de rencontrer leurs pairs des différentes wilayas du pays, ce qui contribue à l'ancrage des valeurs d'appartenance et de fierté de l'identité nationale et du renforcement du lien des enfants de la communauté nationale avec leur patrie".

La participation des enfants de la communauté nationale établie au Royaume d'Arabie Saoudite et en République tunisienne à ces rencontres nationales dédiés à la jeunesse "revêt une importance particulière et témoigne de l'élargissement progressif du cercle de bénéficiaires de ce programme", précise la même source.