Algérie: Projection du film historique 'Kangamba' au Musée national du Moudjahid

Alger — Le film historique "Kangamba" a été projeté jeudi au Musée national du Moudjahid à Alger, dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance du leader et chef de la Révolution cubaine, Fidel Castro (1926-2016).

Réalisé et scénarisé par Rogelio Paris en 2008, le film a été projeté à l'initiative de l'ambassade de la République de Cuba en Algérie, sous le slogan "100 ans avec Fidel".

La projection s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République de Cuba en Algérie, Hector Igarza Cabrera, de moudjahidine, de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, ainsi que de cinéphiles et de passionnés d'histoire.

A cette occasion, l'ambassadeur cubain a affirmé que son pays était honoré de présenter cette oeuvre, qui met en lumière le combat des soldats cubains ayant soutenu, en août 1983, les forces loyales au gouvernement angolais, au Musée national du Moudjahid qui constitue une institution dédiée à la préservation de la mémoire de la lutte du peuple algérien pour l'indépendance et symbole de la résistance, de la dignité et de la défense de la souveraineté nationale.

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Le diplomate a souligné que l'Algérie et Cuba partagent des valeurs et des principes profondément ancrés, fondés notamment sur la solidarité et la défense de la liberté et des droits des peuples, réaffirmant "la position cubaine constante en faveur des causes palestinienne et sahraouie et du droit des peuples palestinien et sahraoui à l'autodétermination et à vivre libres et indépendants".

Ce rendez-vous a également constitué une occasion de revenir sur le riche parcours de Fidel Castro, considéré comme l'un des chefs d'Etat et dirigeants les plus emblématiques ayant défendu les causes justes dans l'histoire contemporaine.

Une exposition photographique retraçant plusieurs étapes du parcours du leader cubain et ses relations historiques avec plusieurs mouvements de libération en Afrique et leurs dirigeants, notamment en Algérie et en Afrique du Sud, a également été organisée dans le hall du musée.