Algérie: Projection du film historique 'Kangamba' au Musée national du Moudjahid

13 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le film historique "Kangamba" a été projeté jeudi au Musée national du Moudjahid à Alger, dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance du leader et chef de la Révolution cubaine, Fidel Castro (1926-2016).

Réalisé et scénarisé par Rogelio Paris en 2008, le film a été projeté à l'initiative de l'ambassade de la République de Cuba en Algérie, sous le slogan "100 ans avec Fidel".

La projection s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République de Cuba en Algérie, Hector Igarza Cabrera, de moudjahidine, de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, ainsi que de cinéphiles et de passionnés d'histoire.

A cette occasion, l'ambassadeur cubain a affirmé que son pays était honoré de présenter cette oeuvre, qui met en lumière le combat des soldats cubains ayant soutenu, en août 1983, les forces loyales au gouvernement angolais, au Musée national du Moudjahid qui constitue une institution dédiée à la préservation de la mémoire de la lutte du peuple algérien pour l'indépendance et symbole de la résistance, de la dignité et de la défense de la souveraineté nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le diplomate a souligné que l'Algérie et Cuba partagent des valeurs et des principes profondément ancrés, fondés notamment sur la solidarité et la défense de la liberté et des droits des peuples, réaffirmant "la position cubaine constante en faveur des causes palestinienne et sahraouie et du droit des peuples palestinien et sahraoui à l'autodétermination et à vivre libres et indépendants".

Ce rendez-vous a également constitué une occasion de revenir sur le riche parcours de Fidel Castro, considéré comme l'un des chefs d'Etat et dirigeants les plus emblématiques ayant défendu les causes justes dans l'histoire contemporaine.

Une exposition photographique retraçant plusieurs étapes du parcours du leader cubain et ses relations historiques avec plusieurs mouvements de libération en Afrique et leurs dirigeants, notamment en Algérie et en Afrique du Sud, a également été organisée dans le hall du musée.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.