Algérie: Décès de l'ancien gardien international algérien Abderrahmane Allane

Alger — L'ancien gardien de but de la sélection algérienne de football, Abderrahmane Allane, est décédé jeudi à l'âge de 56 ans, a annoncé son ancien club, l'USM Alger, dans un communiqué.

"L'USMA a appris avec une profonde tristesse le décès de son ancien gardien de but, Abderrahmane Allane. A la suite de cette douloureuse disparition, la direction de l'USM Alger présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt et à ses proches, leur souhaitant courage et patience en cette pénible circonstance", indique la même source.

Formé au MC Alger, Allane a fait ses débuts en 1990 sous les couleurs du Doyen, avant de connaître une carrière riche, ponctuée de passages dans plusieurs clubs de l'élite.

Après quatre saisons avec le Mouloudia, il rejoint la JS Kabylie en 1994, remportant le championnat national dès la saison 1994-1995. Avec le club kabyle, il ajoute également la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1995 à son palmarès, et dispute deux finales de Supercoupe d'Algérie.

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Après un bref retour au MCA lors de l'exercice 1996-1997, il évolue au WA Boufarik puis termine sa carrière à l'USM Alger, où il porte les couleurs rouge et noir de 1998 à 2000 avec une consécration en finale de Coupe d'Algérie.

Sous le maillot des "Verts", Allane a connu deux sélections. Il honore sa première cape face à la Bulgarie le 5 juin 1998 (défaite 2-0), avant de disputer son second et dernier match international le 31 juillet de la même année contre la Libye, une rencontre remportée par l'Algérie sur le score de 3 buts à 1.