Algérie: Djellaoui préside une réunion de coordination sur la maintenance du réseau routier et autoroutier

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, jeudi à Alger, une réunion de coordination consacrée au suivi et à l'évaluation de l'avancement des opérations de maintenance du réseau routier et autoroutier à travers le territoire national, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère en présence de ses cadres centraux et de représentants de l'Algérienne des autoroutes (ADA), s'inscrit dans le cadre du "suivi de l'état du réseau routier et autoroutier", après la réunion tenue le 4 août par visio-conférence avec les directeurs des travaux publics des wilayas, pour faire le point sur les opérations de maintenance à l'échelle nationale et suivre la mise en oeuvre des instructions données à ce sujet, précise le communiqué.

Au début de la rencontre, un exposé détaillé sur l'état du réseau de routes nationales, de chemins de wilaya et d'autoroutes a été présenté, comprenant un diagnostic technique, notamment pour les tronçons et les ouvrages d'art nécessitant une intervention.

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L'exposé a également porté sur l'état d'avancement des opérations d'expertise technique réalisées au niveau de plusieurs tronçons et ouvrages, ainsi que les résultats obtenus, permettant de déterminer la nature des dysfonctionnements enregistrés et les priorités à prendre en charge, ajoute la même source.

Après avoir suivi les exposés présentés, le ministre a donné des instructions pour entamer les expertises techniques relatives au reste des tronçons classés comme points noirs en procédant par priorité, à commencer par les tronçons routiers dégradés, afin d'identifier les causes de la dégradation et de proposer les solutions techniques appropriées.

Le ministre a appelé à poursuivre la prise en charge des tronçons classés comme points noirs, à assurer le suivi périodique des différents ouvrages d'art et à prendre les mesures nécessaires pour garantir leur viabilité.

Concernant la maintenance, le ministre a ordonné de parachever les travaux en cours au niveau du réseau routier et autoroutier, tout en intensifiant les opérations d'entretien périodique et en veillant à renforcer la disponibilité opérationnelle des engins d'intervention et des centres de matériel, afin de garantir la rapidité et l'efficacité des interventions.

M. Djellaoui a, en outre, mis l'accent sur la nécessité de parachever les opérations d'expertise dans les meilleurs délais et de mettre en oeuvre les recommandations qui en découlent, avec la prise en charge immédiate des tronçons et des ouvrages d'art nécessitant une intervention, conclut le communiqué.