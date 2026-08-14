Algérie: Poursuite de la campagne nationale de sensibilisation au dépistage précoce de l'autisme

Alger — La campagne nationale de sensibilisation à l'importance du dépistage précoce de l'autisme chez les enfants se poursuit à travers les différentes wilayas, en prévision de la rentrée scolaire 2026-2027, indique, jeudi, un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Lancée par le ministère, cette campagne intervient "en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et dans le but de renforcer les efforts du secteur en matière de dépistage précoce et de prise en charge spécialisée des enfants autistes, sous la supervision de la ministre du secteur, Soraya Mouloudji", selon la même source.

La campagne s'inscrit également dans le cadre de l'approche du secteur visant à "sensibiliser davantage la société quant à ce trouble, ce qui permet d'orienter les enfants vers les parcours de prise en charge et d'accompagnement spécialisés, voire de soutenir leurs chances d'intégration dans les domaines éducatif et social", ajoute le communiqué.

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La campagne intervient aussi dans le cadre des "préparatifs du secteur pour la rentrée scolaire des enfants aux besoins spécifiques, partant de l'importance d'associer la famille et les parents à un stade précoce du parcours de réhabilitation de l'enfant, en les initiant aux signes d'alerte nécessitant une intervention au moment opportun, avec la réunion des conditions favorisant sa scolarisation dans un environnement plus stable et adéquat".

La campagne enregistre, durant ses premiers jours, une "interaction positive" de la part des familles et des parents avec les équipes pluridisciplinaires chargées de sa mise en oeuvre, composées de psychologues, d'orthophonistes et d'assistants sociaux, qui s'emploient à aller à la rencontre des catégories ciblées dans les différentes régions et espaces, précise le communiqué.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de leur programme, ces équipes ont opté pour le contact direct avec les parents, à travers l'écoute, le dialogue et la réponse à leurs préoccupations, ainsi que la fourniture d'explications et de conseils, et la distribution de dépliants et de supports de sensibilisation simplifiés sur le spectre de l'autisme, tout en corrigeant certaines idées reçues qui lui sont associées.

Les activités de cette campagne se poursuivront dans les différentes wilayas du pays jusqu'à la rentrée scolaire, selon un programme sur le terrain bien défini, permettant d'assurer l'achèvement des différentes étapes de l'opération et l'atteinte des objectifs fixés.