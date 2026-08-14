Afrique: Le CPS oeuvre à accélérer la mise en oeuvre du projet 'Faire taire les armes sur le continent'

Addis-Abeba — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), sous la présidence de l'Algérie, a tenu une réunion consacrée à l'examen des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la feuille de route principale de l'UA sur les mesures pratiques visant à faire taire les armes en Afrique, ainsi qu'à l'examen des défis qui continuent d'entraver la réalisation de l'objectif de ce projet et le renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent.

Dans son allocution d'ouverture, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'UA, l'ambassadeur Mohamed Khaled, a affirmé que cette réunion revêt une importance stratégique, étant donné que l'objectif de "faire taire les armes en Afrique" représente une priorité fondamentale de l'UA et l'un des principaux projets de l'Agenda de 2063.

La réunion ne doit pas se limiter à l'évaluation du niveau de mise en oeuvre de la feuille de route, mais devra constituer une étape, en vue de réactiver cette initiative, à travers des décisions concrètes et l'accélération du travail sur le terrain, a souligné le diplomate.

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La poursuite des conflits et des crises sécuritaires dans le continent, malgré la multitude des mécanismes et des programmes mis en place par l'UA, requiert de changer de méthode et de passer des engagements à des mesures efficaces et immédiates, a-t-il affirmé.

L'ambassadeur a également appelé à procéder à une évaluation franche des progrès accomplis, à identifier les embûches qui entravent la réalisation des objectifs de la feuille de route et à formuler des recommandations pratiques, afin de renforcer sa mise en oeuvre, a-t-il indiqué avant de souligner que " faire taire les armes doit être un objectif quotidien et non un agenda reporté à 2030".

Cette séance a été ponctuée par des interventions de haut niveau de M. Mohamed Ibn Chambas, Haut représentant de l'UA pour faire taire les armes, de Mme Liberata Mulamula, Envoyée spéciale de l'UA pour les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que par du représentant du Bureau de l'ONU auprès de l'UA.

A cet égard, le CPS de l'UA a salué les efforts consentis, afin de mettre en oeuvre l'Agenda "Faire taire les armes", notamment en matière de la diplomatie préventive, de l'alerte précoce, de la coopération régionale et de la consolidation de la paix, tout en renforçant la participation des femmes, des jeunes et de la société civile.

Le Conseil s'est félicité du renforcement de la coopération entre l'UA et les communautés économiques régionales ainsi que les mécanismes régionaux concernés par l'élaboration d'un plan d'action commun pour la période 2026-2030, outre le soutien aux Etats membres dans l'intégration des objectifs de la feuille de route dans leurs cadres nationaux.

En revanche, le CPS a exprimé sa préoccupation quant à la poursuite des conflits, du terrorisme, de l'extrémisme violent et du trafic illicite d'armes ainsi que face aux nouvelles menaces liées au cyberspace et à l'intelligence artificielle, affirmant la nécessité de réduire le fossé entre l'alerte précoce et l'action proactive et de renforcer la diplomatie préventive, la médiation, le traitement des causes profondes des conflits, l'ancrage de la bonne gouvernance, la primauté de la loi et des institutions démocratiques.

Il a également insisté sur l'importance d'assurer un financement africain durable et prévisible pour appliquer l'Agenda "Faire taire les armes" et renforcer les partenariats avec les institutions financières, le secteur privé et les partenaires internationaux.

Au terme de la réunion, les Etats membres ont appelé à hâter l'élaboration et l'exécution de plans d'action nationaux, adaptés à la feuille de route principale de l'UA visant à faire taire les armes et à renforcer la présentation régulière de rapports nationaux selon un cadre unifié de suivi et d'évaluation, outre le renforcement des capacités du Bureau du Haut représentant de l'UA pour faire taire les armes.

Les communautés et mécanismes régionaux ont plaidé pour la mise en place de cadres pour l'exécution de la feuille de route et l'intensification des efforts de lutte contre la prolifération, la fabrication et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre, tout en poursuivant les dialogues politiques de haut niveau et les mécanismes de coordination pour préserver l'élan de l'initiative.

Le Conseil a réaffirmé son engagement à poursuivre ses efforts en faveur d'une Afrique jouissant de la paix, de la sécurité et de la stabilité et à renforcer les efforts de prévention des conflits et de consolidation de la paix, conformément aux objectifs de l'Agenda 2063 de l'UA et à son aspiration à faire taire les armes sur le continent.