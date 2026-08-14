Maroc: Plus de 40 clubs demandent l'achèvement de l'Assemblée de la FRMN

La crise institutionnelle au sein de la Fédération Royale marocaine de natation (FRMN) continue de susciter des réactions. Plus de 40 associations affiliées à la Fédération, dont 27 des 30 clubs ayant participé aux derniers Championnats du Maroc de natation, ont annoncé leur décision de suspendre leur participation aux compétitions nationales et régionales jusqu'à l'achèvement des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la saison sportive 2024-2025.

Dans une correspondance adressée au ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, les associations signataires réclament la reprise et l'achèvement du processus de l'Assemblée générale, ainsi que l'élection d'un nouveau bureau directeur, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Au coeur de leurs revendications figure également la question de l'article 22 des statuts-types des Fédérations sportives. Les clubs estiment que cette disposition serait en contradiction avec l'article 23 de la loi n° 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports, notamment en ce qui concerne la limitation du nombre de mandats du président. Ils demandent ainsi que cette situation soit clarifiée et réglée dans le respect du cadre juridique applicable.

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Pour les associations signataires, la situation actuelle constitue un blocage institutionnel qui empêche la Fédération de fonctionner normalement. Elles affirment que leur démarche vise avant tout à défendre la légalité institutionnelle et à garantir un fonctionnement démocratique et régulier des instances fédérales.

Les signataires attribuent ce blocage à une minorité de clubs, qu'ils évaluent à sept associations au maximum, et évoquent le soutien apporté à cette position par le président, le secrétaire général ainsi que certains membres de l'ancien bureau directeur. Ils estiment que cette situation a empêché l'aboutissement du processus électoral et le règlement de la vacance institutionnelle.

Les associations appellent, en conséquence, à la reprise rapide des travaux de l'Assemblée générale afin de permettre l'élection d'un bureau directeur qu'elles souhaitent représentatif de la majorité des clubs affiliés.

Au-delà de la question institutionnelle, les clubs signataires soulèvent également des interrogations concernant la sélection des nageurs appelés à représenter les équipes nationales.

Ils affirment ne pas avoir été suffisamment informés, au cours de la saison sportive, des critères retenus pour la sélection des nageurs, ni des procédures utilisées pour leur convocation aux équipes nationales.

Cette question est jugée particulièrement importante par les clubs signataires, qui rappellent leur rôle dans la formation des nageurs et dans la mise à disposition des athlètes appelés à intégrer les sélections nationales.

Face à cette situation, les associations signataires demandent une intervention permettant de sortir de l'actuelle impasse institutionnelle et de rétablir le fonctionnement normal de la FRMN.

Elles plaident pour l'achèvement de l'Assemblée générale ordinaire de la saison 2024-2025 et l'élection d'un bureau directeur dans un cadre qu'elles souhaitent transparent, légal et démocratique.

À travers cette démarche, les clubs affirment vouloir contribuer à la stabilité des institutions fédérales, à l'amélioration de la gouvernance et, plus largement, au développement de la natation marocaine et à la défense des intérêts des clubs et des sportifs.