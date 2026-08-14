Togo/Sénégal: Et pourquoi pas le Sénégal ?

Plus de huit mois après son départ de la sélection togolaise, Nibombé Daré se porte officiellement candidat au poste de sélectionneur du Sénégal, champion d'Afrique en titre.

Titulaire d'une licence UEFA Pro, l'ancien capitaine international togolais, formé en Europe et engagé dans la formation des entraîneurs et des jeunes, se lance ainsi dans un nouveau défi.

La mission s'annonce exigeante. La sélection sénégalaise dispose d'un important vivier de joueurs, de clubs et d'académies, que le futur sélectionneur devra préserver tout en poursuivant sa structuration.

Si Nibombé Daré possède des arguments techniques pour relever ce challenge, son bilan à la tête des Éperviers pourrait toutefois peser dans l'évaluation de sa candidature : lors des six matches des éliminatoires de la CAN 2025, le technicien avait enregistré une victoire, deux nuls et trois défaites, un parcours insuffisant pour qualifier le Togo.

Le Sénégal est à la recherche d'un nouveau sélectionneur depuis le limogeage, en juillet dernier, de Pape Thiaw, après son retour de la Coupe du monde.