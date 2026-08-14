Togo: 95 % des femmes enceintes suivies en milieu urbain

14 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le suivi prénatal progresse nettement en milieu urbain. Selon les données du ministère de la Santé, près de 95 % des femmes enceintes des villes effectuent au moins une consultation au cours de leur grossesse.

Ces chiffres révèlent également un lien étroit entre le niveau d'instruction et la régularité du suivi médical : les femmes les plus instruites sont celles qui respectent le plus scrupuleusement les rendez-vous et les examens recommandés.

Ce constat souligne l'importance de la consultation prénatale.

Elle permet notamment de détecter précocement des complications potentiellement graves.

Ces résultats confirment les progrès enregistrés en zone urbaine, tout en rappelant l'importance de poursuivre les efforts de sensibilisation, notamment auprès des femmes les moins instruites, afin de généraliser un suivi prénatal régulier à l'ensemble de la population.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.