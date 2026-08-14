Togo: Simulation grandeur nature

14 Août 2026
Togonews (Lomé)

Douze localités des préfectures des Lacs, du Bas-Mono et de Yoto, dans le sud du Togo, participent vendredi à un exercice de simulation destiné à tester leur capacité de réaction en cas d'inondation.

L'initiative intervient dans un contexte marqué par les récentes fortes pluies ayant touché plusieurs zones de la région Maritime.

Dans le Grand Lomé, l'évaluation rapide menée après ces intempéries avait recensé 6 429 ménages touchés, soit 23 745 personnes, ainsi que 37 blessés et 3 décès.

Organisé par la Croix-Rouge togolaise (CRT), l'exercice mobilise Adamé et Kpondavé, dans les Lacs ; Mavoèmé, Agbétiko, Batonou, Louis-Kondji, Gbandi et Dokou-Kondji, dans le Bas-Mono ; ainsi que Logokpo, Akladjènou, Anonli-Kondji et Kpodji, dans Yoto. Il vise à tester le Système d'alerte précoce (SAP), évaluer la réaction des communautés et améliorer les mécanismes locaux de préparation et de réponse aux catastrophes.

L'exercice bénéficie du soutien financier de la Croix-Rouge allemande, via le ministèrede la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.