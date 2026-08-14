Tchad: Succès Masra gracié par le président Mahamat Idriss Déby

L’ancien Premier ministre et opposant tchadien Succès Masra bénéficie désormais d’une grâce présidentielle. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a signé, ce vendredi 14 août 2026, deux décrets accordant des mesures de grâce à plusieurs personnes condamnées par la justice, dont l’ancien chef du gouvernement.

Cette décision entraîne la remise totale de la peine privative de liberté de Succès Masra, qui était détenu depuis plus d’un an. Il avait été condamné en août 2025 à 20 ans de prison ferme, ainsi qu’à une amende d’un milliard de francs CFA. Son arrestation, intervenue le 16 mai 2025 à N’Djamena, faisait suite à des accusations liées aux violences intercommunautaires survenues à Mandakao, dans le sud-ouest du Tchad. Ces violences avaient fait plus de 40 morts.

La justice tchadienne avait notamment retenu contre lui des accusations d’incitation à la haine et à la révolte. Masra et ses soutiens avaient contesté les accusations, dénonçant une procédure à caractère politique.

Selon les autorités tchadiennes, la grâce accordée à Succès Masra fait suite à une demande introduite par ses avocats. La mesure concerne sa peine d’emprisonnement, mais ne supprime pas les éventuelles obligations civiles qui restent applicables.

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La décision présidentielle ne se limite pas au cas de l’ancien Premier ministre. Neuf autres responsables politiques en conflit avec la justice bénéficient également de mesures de clémence. Pour certains, il s’agit d’une remise partielle de peine. Leur libération doit intervenir après l’accomplissement des formalités nécessaires auprès du ministère de la Justice.

Un autre décret prévoit par ailleurs une remise collective et partielle de peines pour plusieurs détenus à travers le pays. Certaines catégories de condamnés, notamment les personnes reconnues coupables de terrorisme, de viol ou d’infractions liées aux stupéfiants, sont exclues de cette mesure. Les condamnés pour corruption peuvent, eux, bénéficier d’une réduction de peine, mais pas d’un pardon total.

La grâce accordée à Succès Masra intervient dans un contexte politique particulièrement marqué. Figure importante de l’opposition tchadienne et dirigeant du parti Les Transformateurs, il avait été nommé Premier ministre par Mahamat Idriss Déby en janvier 2024, avant de se présenter contre lui à l’élection présidentielle de mai de la même année. Cette confrontation avait fait de Masra l’un des principaux adversaires politiques du président tchadien.

Avec cette décision, le pouvoir tchadien ouvre donc une nouvelle séquence dans la relation entre le président Mahamat Idriss Déby et son ancien Premier ministre. La libération prochaine de Succès Masra pourrait également avoir des répercussions sur le paysage politique tchadien, alors que son parcours en fait l’une des figures les plus connues de l’opposition.

Pour l’heure, la grâce présidentielle marque surtout la fin de sa détention et constitue un geste important du chef de l’État à l’égard de son ancien rival politique.