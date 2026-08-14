Cote d'Ivoire: Badminton - La FIBAD accélère son implantation territoriale au premier semestre

13 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par J.D.

La Fédération ivoirienne de badminton (Fibad) a dressé le bilan de ses activités au titre du premier semestre 2026. Dans une synthèse publiée par son président, Honoré Zolobé, dont Fratmat.info a reçu copie, la fédération fait état d'un programme « dense et diversifié », articulé autour du développement de la pratique, de la gouvernance, du rayonnement institutionnel et de l'ouverture à l'international.

De janvier à mars, les activités hebdomadaires se sont poursuivies au Hall 2 du Parc des Sports d'Abidjan-Treichville, avec les initiations Shuttle Time, les entraînements du Programme d'initiation et d'éducation au badminton (Piebad), le para-badminton et les opens internes.

La Fibad a également renforcé son ouverture internationale à travers sa participation aux formations de la Badminton Confederation of Africa (Bca), à Lomé, au Togo, ainsi qu'aux All Africa Senior Championships, à Gaborone, au Botswana. Le trimestre s'est achevé par l'Assemblée générale mixte du 21 mars et une formation d'enseignants à Oumé.

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Le deuxième trimestre a été marqué par l'Assemblée générale extraordinaire élective du 1er avril et par un « déploiement territorial » plus affirmé. À Aboisso, la fédération a notamment remis les clés de deux terrains modulables réhabilités au deuxième adjoint au maire, un « symbole concret de la politique d'implantation territoriale ». Abengourou a accueilli l'Inter-school Badminton Tournament et la quatrième édition du camp, du 20 au 27 juin.

Cette dynamique a bénéficié de l'appui du District autonome d'Abidjan. La subvention de 5 millions de Fcfa, accordée sous l'impulsion de son directeur, Arsène Roland Akéko, a contribué à consolider cette politique d'implantation.

Pour la suite, la Fibad entend consolider ses implantations à Aboisso, Abengourou et Oumé, poursuivre sa présence internationale et renforcer ses partenariats institutionnels.

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