Cote d'Ivoire: Préservation des forêts - Gnato, Bliéron et Pimé reçoivent plus de 62 millions de FCFA du ministère de l'Environnement

Les communautés villageoises de Gnato, Bliéron et Pimé, dans le département de Tabou, ont été récompensées par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, le mercredi 12 août 2026, pour leur engagement volontaire en faveur de la préservation des forêts. Elles ont reçu un premier paiement de 62 816 260 Fcfa, dans le cadre du Projet de paiement des réductions d'émissions autour du Parc national de Taï (PRE).

La cérémonie officielle de remise des chèques s'est tenue à l'Auditorium de la Primature, à Abidjan, en présence des responsables du projet, des autorités et des représentants des communautés bénéficiaires.

Mis en oeuvre par le gouvernement ivoirien, avec l'appui de la Banque mondiale, le PRE s'inscrit dans la stratégie nationale REDD+ de la Côte d'Ivoire. Il repose sur un mécanisme de paiement fondé sur les résultats : les communautés qui contribuent à la conservation et à la restauration des forêts bénéficient de ressources en fonction des réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées, mesurées et vérifiées.

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Dans le département de Tabou, les communautés de Gnato, Bliéron et Pimé se sont engagées à conserver volontairement une superficie forestière de 1 059,10 hectares. Pour accompagner cet engagement, un contrat de paiement d'un montant total de 88 850 285 Fcfa a été établi. Le premier décaissement, effectué le 12 août, s'élève à 62 816 260 Fcfa. Le reliquat, d'un montant de 26 034 025 Fcfa, fera l'objet d'un second paiement.

Gnato reçoit 25 126 504 Fcfa, soit 40 % du montant, pour la mise en oeuvre d'une activité d'aviculture. Bliéron bénéficie de 21 985 691 Fcfa, correspondant à 35 %, pour un projet de pisciculture. Quant à Pimé, qui dispose d'une quote-part de 25 %, il reçoit 15 704 065 Fcfa pour développer la porciculture.

Ces ressources sont destinées à financer des projets collectifs générateurs de revenu au profit des populations des trois villages. Leur mise en oeuvre bénéficie de l'accompagnement technique du ministère des Ressources animales et halieutiques (Mirah).

Le coordonnateur du projet, Eric Konan, a, au cours de la cérémonie, présenté les principaux enjeux et résultats du PRE. Il a notamment rappelé que le mécanisme vise à faire de la conservation des forêts une opportunité de développement pour les communautés locales. « Le PRE affiche déjà des résultats significatifs à l'échelle nationale. Environ 20 millions de tonnes de CO₂ équivalent de réductions d'émissions ont été vérifiées sur la période 2020-2023. Au total, 31,7 milliards de Fcfa ont déjà été versés à la Côte d'Ivoire au titre des 10,6 millions de tonnes de CO₂ équivalent couvertes par le contrat ERPA », a-t-il informé.

Il a, par la suite, ajouté qu'une partie de ces ressources avait déjà été redistribuée aux populations. Environ 2,8 milliards de Fcfa ont ainsi été transférés par mobile money à plus de 22 000 bénéficiaires.

Prenant la parole, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, a salué l'engagement volontaire des populations de Gnato, Bliéron et Pimé en faveur de la conservation des ressources forestières, qui constitue, selon lui, un message d'engagement, de responsabilité et d'espoir. Il a rappelé que cet événement s'inscrit pleinement dans la « vision du gouvernement, notamment la restauration et la préservation d'au moins 20 % du couvert forestier national d'ici à 2040, soit 6,5 millions d'hectares ». « Elles contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique, renforcent la résilience des systèmes agricoles et améliorent largement les conditions de vie de nos populations », a-t-il déclaré.

Le ministre a pris l'engagement personnel d'accompagner le processus jusqu'à la classification officielle de ces trois villages en réserves naturelles volontaires, en étroite collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts. « Vous obtiendrez un statut de reconnaissance spéciale », a-t-il déclaré.

Au nom des communautés bénéficiaires, le chef Djohi Tahé a exprimé sa gratitude au PRE ainsi qu'aux autorités pour leur accompagnement. « Nous remercions les autorités pour tout », a-t-il déclaré. Il a salué l'appui apporté aux populations dans leur engagement à préserver les forêts et a réaffirmé la volonté des communautés de poursuivre leurs efforts de conservation. Les ressources reçues vont ainsi permettre de financer des activités économiques collectives capables de générer du revenu durable, notamment l'aviculture, la porciculture et la pisciculture.

À travers ce mécanisme, la Côte d'Ivoire entend ainsi renforcer le lien entre protection des forêts, réduction des émissions de gaz à effet de serre et développement local.