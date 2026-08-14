Afrique: Sifia 2026 - 2A Immobilier Services S.A confirme son engagement pour le développement économique

La directrice générale de 2A Immobilier Services S.A, Widad Daouda, a participé le 12 août 2026, à la cérémonie de lancement de la 2e édition du Salon international des fournisseurs et investisseurs d'Afrique (Sifia), un rendez-vous majeur dédié au développement économique du continent.

Partenaire de l'événement, 2A Immobilier Services S.A consolide sa position de référence dans les domaines de la construction et de l'aménagement foncier en Côte d'Ivoire. Agréée par l'État, l'entreprise a déjà livré plus de 400 logements et aménagé plus de 300 hectares à Abidjan et dans plusieurs régions du pays, illustrant ainsi son engagement en faveur d'un habitat durable et du développement national.

Lors de son intervention, Mme Daouda a salué l'initiative des organisateurs, soulignant que le Sifia constitue une plateforme stratégique favorisant les partenariats durables et l'accès à de nouveaux marchés. Elle a également réaffirmé la volonté de son entreprise de promouvoir l'expertise ivoirienne et de contribuer activement au développement économique.

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Le commissaire général du Sifia, Marc Ekressin, a, pour sa part, rendu hommage à 2A Immobilier Services S.A pour son soutien constant aux initiatives de promotion de l'économie africaine, en Côte d'Ivoire comme à l'international. Il a invité le public à découvrir, durant le salon, les offres de l'entreprise dans les secteurs de l'immobilier, du foncier et de la construction.

La cérémonie a également enregistré la participation des délégations des pays invités d'honneur, notamment l'Algérie, dont le représentant a salué la vision et la persévérance du promoteur de l'événement, se disant convaincu des retombées positives du Sifia en matière de projets et de partenariats.

Prévu du 19 au 26 octobre 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody, le Sifia accueillera 350 stands et plus de 4 000 visiteurs. Cette édition sera marquée par plusieurs innovations, dont l'extension de la durée d'exposition à trois jours, l'organisation d'une journée culturelle et d'une journée de vente. L'Algérie, la Turquie et l'Égypte seront les pays invités d'honneur aux côtés de plusieurs nations de la sous-région.

À travers sa participation, 2A Immobilier Services S.A entend saisir de nouvelles opportunités de croissance tout en contribuant au rayonnement du savoir-faire ivoirien dans le secteur immobilier.