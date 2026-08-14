Sénégal: Cybersécurité - Un projet de loi élaboré pour renforcer la protection des infrastructures critiques

Dakar — Le projet de loi relatif à la protection des infrastructures critiques et à la sécurité numérique, présenté jeudi à l'Assemblée nationale, va servir à renforcer "la souveraineté numérique" du Sénégal et à protéger l'Administration publique, l'économie nationale et la vie quotidienne de la dépendance envers les technologies numériques, a-t-on appris du ministère des Télécommunications et du Numérique.

Le texte a été présenté à l'intercommission réunissant la commission des lois et celle chargée de la culture et de la communication.

Le projet de loi va servir à prévenir "les cyberattaques susceptibles de cibler des infrastructures essentielles et d'entraîner des perturbations majeures [...] des services dont dépendent les citoyens", explique le ministère des Télécommunications et du Numérique sur ses plateformes digitales.

Ce projet de loi propose un cadre juridique "global et gradué, avec des exigences adaptées au niveau de risque".

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"Les réseaux et les systèmes d'information ordinaires seront soumis à un socle de sécurité, tandis que les infrastructures critiques feront l'objet d'une supervision renforcée", assure la même source.

Le projet de loi prévoit l'identification et le recensement des infrastructures critiques.

Il va servir à prendre des "mesures obligatoires d'analyse des risques, de sauvegarde et de chiffrement des données sensibles".

Renforcer l'architecture nationale de cybersécurité

Des "tests réguliers de résilience" sont prévus sur la base de la future loi.

Le texte proposé aux députés va "renforcer l'architecture nationale de cybersécurité", car une autorité nationale de cybersécurité sera créée aux côtés d'un CERT (une équipe spécialisée en cybersécurité) national, de CERT sectoriels et de services chargés des opérations de cybersécurité.

Ces structures doivent renforcer les capacités de surveillance, de détection et de réponse aux incidents à différents niveaux, selon le ministère des Télécommunications et du Numérique.

Il ajoute que cette initiative de souveraineté numérique va prendre en charge les dispositions relatives à l'hébergement local des données du secteur public et à l'encadrement de l'externalisation des services numériques.

L'État du Sénégal veut, avec la législation prévue, favoriser "l'émergence d'un marché local de la cybersécurité, soutenir les entreprises et startups sénégalaises, développer les prestataires agréés, créer des emplois qualifiés et contribuer à l'émergence de champions nationaux dans ce domaine".

Le projet de loi va renforcer la protection des données personnelles, la continuité des services essentiels, la sécurité des objets connectés et la confiance dans les usages numériques, selon le ministère.

Il assure que "le Sénégal entend, avec ce projet de loi, franchir une nouvelle étape de la construction d'un numérique souverain, sécurisé et innovant".