Sénégal: Vers une intégration des plateformes numériques dans le pilotage du système éducatif

Mbour — Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a appelé jeudi à une meilleure intégration des plateformes numériques du ministère afin de disposer de données exploitables en temps réel pour améliorer le pilotage du système éducatif.

"Nous avons énormément de plateformes qui sont vraiment performantes dans le domaine des statistiques, dans le domaine des ressources humaines", a-t-il relevé à l'ouverture de l'atelier national stratégique d'appropriation et de déploiement de l'écosystème numérique éducatif du ministère de l'Éducation nationale.

Il a cependant insisté sur la nécessité de développer "une intelligence de ces plateformes, les unifier et avoir quelque chose de pragmatique".

Le ministre a notamment évoqué le Système national d'évaluation des rendements scolaires (SNERS), dont les résultats "parviennent aux autorités plusieurs années après la collecte des données".

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"Lorsque je les reçois, c'est déjà trop tard. Lorsque nous les recevons, c'est déjà trop tard", a-t-il déploré, estimant que les efforts humains, financiers et administratifs mobilisés autour de ces évaluations perdent une grande partie de leur utilité lorsque les résultats ne sont pas disponibles à temps pour éclairer la décision.

Il a ainsi plaidé pour une utilisation accrue du numérique afin de passer d'un système de production de données différée à un dispositif permettant un suivi beaucoup plus immédiat.

"Nous sommes dans l'instantanéité. N'importe quand, on peut cliquer sur un bouton pour savoir à peu près comment on évolue", a-t-il déclaré, en évoquant notamment les perspectives offertes par le déploiement de la plateforme Planète 3 et la dématérialisation progressive des inscriptions et réinscriptions scolaires.

Moustapha Mamba Guirassy a également rappelé que son département avait engagé une refonte du système d'information du ministère afin de passer "d'applications fonctionnant en silos à un écosystème numérique intégré, interopérable, sécurisé et orienté vers les usages".

Cette démarche doit permettre de mieux articuler les plateformes, les données, les services numériques et les outils d'aide à la décision, tout en facilitant l'accès aux services pour les établissements, les enseignants et les familles, a-t-il poursuivi.

Le ministre a enfin appelé les participants à être "critiques, mais (...) constructifs" au cours des trois jours de travaux, afin de déboucher sur des "solutions concrètes et opérationnelles".

L'objectif, a-t-il dit, est de parvenir à "complètement changer le visage de l'Ecole", en faisant du numérique un véritable instrument de pilotage, d'efficacité et d'amélioration des apprentissages.