Sénégal: Afrobasket masculin U18 - Le Sénégal en demi-finale contre le Mali

Dakar — L'équipe nationale masculine U18 du Sénégal s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Afrobasket des moins de 18 ans, en battant Madagascar (54-40), jeudi à Abidjan, en quart de finale de la compétition.

En demi-finale, le Sénégal sera opposé au Mali, samedi, à 12 h GMT. Les Maliens ont sorti les Tunisiens (66-55), un peu plutôt.

Les Lionceaux ont pris les devants dès le premier quart-temps, remporté 15 à 9. Ils ont ensuite conservé leur avantage au deuxième quart-temps (8-12), pour rejoindre la pause avec six points d'avance (23-21).

Le Sénégal a fait la différence au troisième quart-temps, remporté 18 à 4. Les Lionceaux ont perdu le dernier quart-temps (13-15), mais s'imposent finalement sur l'ensemble de la rencontre, avec 14 points d'écart (54-40), et décrochent leur billet pour le dernier carré de l'Afrobasket U18.

Les deux autres quarts de finale vont opposer, à 18 h GMT, la Côte d'Ivoire à l'Égypte et, à 20 h 30 GMT, le Cameroun au Tchad.

Les deux vainqueurs de ces rencontres s'affronteront pour la deuxième demi-finale du tournoi.