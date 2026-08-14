Sénégal: PACASEN - Plus de 4 milliards FCFA investis en six ans dans la ville de Tambacounda

Tambacounda — Plus de quatre milliards de francs CFA ont été investis dans la ville de Tambacounda entre 2019 et 2025 dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), a appris l'APS du maire de cette commune du Sénégal oriental, Pape Banda Dieye.

"La Commune de Tambacounda, qui bénéficie de plus de 4 milliards de francs CFA au titre du PACASEN, a pu réaliser plusieurs investissements majeurs dans les secteurs sociaux et les infrastructures de proximité", a-t-il déclaré.

Le maire de la ville de Tambacounda s'exprimait lors d'un atelier régional d'échanges et de capitalisation des résultats du PACASEN présidé par l'adjointe au gouverneur, chargée du développement en présence du directeur de général de l'Agence de développement municipal (ADM), structure étatique chargée de la mise en oeuvre du PACASEN.

Selon Pape Banda Dieye, le programme PACASEN a permis à la ville de Tambacounda de réaliser plusieurs investissements majeurs dans les secteurs de l'éducation et de la santé.

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Dans le domaine de l'éducation, le maire de la ville de Tambacounda a expliqué que le PACASEN a notamment permis de contribuer à la résorption des abris provisoires, avec la construction de deux nouvelles écoles entièrement fonctionnelles [...] ainsi que d'autres établissements qui sont actuellement en cours de construction, notamment l'école Lamine Danfakha.

Le PACASEN a également permis la réhabilitation d'établissements scolaires existants, dont l'école Batou Diarra et l'école Mimi Touré, a-t-il affirmé.

Dans le secteur de la santé, M. Dieye a assuré que les investissements réalisés dans le cadre du PACASEN ont contribué à densifier la carte sanitaire de la commune de Tambacounda et à rapprocher davantage les services de santé des populations.

"Deux nouveaux postes de santé ont notamment été réalisés, avec la construction d'infrastructures complémentaires telles que des maternités, des logements pour les infirmiers-chefs de poste et les sages-femmes, un bloc opératoire a également été construit au niveau du centre de santé, renforçant ainsi l'offre de soins et les capacités de prise en charge des populations", a-t-il dit.

Le programme a également contribué à améliorer la mobilité et la connectivité, à travers la réalisation de ponts et ouvrages de franchissement permettant de relier des quartiers stratégiques, ainsi que la construction de plus de six kilomètres de voirie revêtue, a-t-il poursuivi.

Au regard "des résultats enregistrés et des transformations observées dans les collectivités bénéficiaires", Pape Banda Dieye a plaidé en faveur de la poursuite de cette dynamique à travers une deuxième phase du PACASEN.

"Une deuxième phase du PACASEN pourrait notamment permettre d'élargir le nombre de collectivités territoriales bénéficiaires, d'accroître les enveloppes consacrées aux investissements et de renforcer davantage les mécanismes d'accompagnement et de performance", a-t-il estimé.

Le directeur général de l'Agence de développement municipal Dr Mamouth Diop a salué les résultats enregistrés depuis le démarrage du PACASEN dans les régions de Tambacounda et Kédougou.

"Après huit années de mise en oeuvre, le PACASEN a généré un volume important d'expériences, de connaissances et d'enseignements à différents niveaux institutionnels et territoriaux, particulièrement au niveau des communes cibles de la région de Kédougou à savoir, Kédougou, Salémata, Saraya et des communes cibles de la région de Tambacounda, à savoir Bakel, Diawara, Goudiry, Koumpentoum et Tambacounda", a-t-il dit.

M. Diop a assuré que l'Etat du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers ont convenu d'un financement additionnel d'une durée de deux ans, approuvé par le Conseil d'administration de la Banque mondiale le 22 juin 2024.

"Ce financement additionnel, vise notamment à intégrer de manière transversale les enjeux du changement climatique et du genre dans les politiques publiques locales et les investissements territoriaux", a-t-il indiqué.