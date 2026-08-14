Sénégal: Une mission de plaidoyer à Sédhiou pour une réponse collective face aux défis persistants dans la lutte contre le VIH

13 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — Le directeur exécutif de l'Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) Massogui Thiandoum a conduit jeudi une mission de plaidoyer auprès des autorités administratives, des collectivités territoriales et des acteurs de santé de la région de Sédhiou (sud) en vue de renforcer la mobilisation face aux défis persistants dans la lutte contre le VIH Sida.

"L'objectif de la mission est de renforcer la mobilisation face aux défis persistants dans la lutte contre le VIH-SIDA, particulièrement dans les régions du sud", a dit M. Thiandoum.

Il a rappelé que cette mission fait suite à une analyse "qui a révélé un faible recours aux services de traitement et de prise en charge".

"La situation est aggravée par des perceptions sociales liées à la loi sur l'homosexualité, entraînant des abandons de traitement et de nombreux +perdus de vue+, a expliqué le directeur exécutif de l'ANCS.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"L'ANCS a proposé une approche de proximité, notamment le dépistage avancé, les consultations médicales gratuites et intégrées, couvrant le VIH mais aussi la tuberculose, le paludisme et les maladies chroniques", a souligné le directeur exécutif de l'Alliance nationale des communautés pour la santé.

Le préfet de Sédhiou, Modou Gueye, a recommandé l'organisation d'une "concertation inclusive afin de définir une stratégie opérationnelle impliquant fortement les collectivités territoriales".

"Cette mission va permettre aux personnes vivant avec le VIH de retrouver confiance dans les structures de prise en charge et bénéficier des services disponibles", a rassuré M. Thiandoum.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.