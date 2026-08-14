Sénégal: Une mission de plaidoyer à Sédhiou pour une réponse collective face aux défis persistants dans la lutte contre le VIH

Sédhiou — Le directeur exécutif de l'Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) Massogui Thiandoum a conduit jeudi une mission de plaidoyer auprès des autorités administratives, des collectivités territoriales et des acteurs de santé de la région de Sédhiou (sud) en vue de renforcer la mobilisation face aux défis persistants dans la lutte contre le VIH Sida.

"L'objectif de la mission est de renforcer la mobilisation face aux défis persistants dans la lutte contre le VIH-SIDA, particulièrement dans les régions du sud", a dit M. Thiandoum.

Il a rappelé que cette mission fait suite à une analyse "qui a révélé un faible recours aux services de traitement et de prise en charge".

"La situation est aggravée par des perceptions sociales liées à la loi sur l'homosexualité, entraînant des abandons de traitement et de nombreux +perdus de vue+, a expliqué le directeur exécutif de l'ANCS.

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"L'ANCS a proposé une approche de proximité, notamment le dépistage avancé, les consultations médicales gratuites et intégrées, couvrant le VIH mais aussi la tuberculose, le paludisme et les maladies chroniques", a souligné le directeur exécutif de l'Alliance nationale des communautés pour la santé.

Le préfet de Sédhiou, Modou Gueye, a recommandé l'organisation d'une "concertation inclusive afin de définir une stratégie opérationnelle impliquant fortement les collectivités territoriales".

"Cette mission va permettre aux personnes vivant avec le VIH de retrouver confiance dans les structures de prise en charge et bénéficier des services disponibles", a rassuré M. Thiandoum.