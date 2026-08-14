Sénégal: Darou Mady Diallo, village de la région de Kaffrine, voit ses doléances prises en compte

Darou Mady Diallo — Les habitants du village de Darou Mady Diallo, dans la région de Kaffrine (centre), affirment avoir constaté une amélioration de l'électricité et de l'accès à l'eau, suite aux doléances exprimées lors la visite, en juin dernier, du gouverneur Serigne Babacar Kane.

Après plus de deux heures de trajet sur une piste en latérite fortement dégradée, jalonnée de nombreux nids-de-poule, le visiteur atteint enfin ce village à vocation essentiellement agricole. Il est 11 heures. Une matinée d'un mois d'août pluvieux. Sous l'ombre d'un imposant baobab, arbre à palabres par tradition, le chef du village, Moussa Diop, accueille la délégation.

A peine les salutations échangées, une pluie battante s'abat sur la localité, contraignant habitants et visiteurs à se réfugier sous un abri en zinc. Là, ils patienteront plus d'une heure autour d'un thé, pendant que la majorité des chefs de famille se trouvent encore aux champs.

Vêtu d'un grand boubou bleu, le chef du village affiche un large sourire et se réjouit des premiers changements observés depuis la visite du gouverneur.

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"Alhamdoulilah, depuis le mois juin, nos doléances commencent à être satisfaites. Aujourd'hui, le réseau électrique fonctionne normalement. Auparavant, les lampadaires ne s'allumaient qu'en pleine journée, ce qui était totalement anormal", explique Moussa Diop.

Il souligne également une nette amélioration dans l'accès à l'eau potable.

"Désormais, l'eau coule pratiquement à toute heure. Avant, elle n'était disponible qu'une partie de la journée et, parfois, elle ne venait même pas", a-t-il indiqué.

Concernant l'élevage, deuxième activité économique après l'agriculture, le chef du village juge les perspectives encourageantes.

"Nous commençons vraiment à respirer. Les services techniques, notamment ceux de l'élevage, sont venus sur place. Ils nous ont promis la réalisation d'un parc de vaccination ainsi que d'un couloir de passage pour les animaux. Notre village possède le plus important cheptel de la commune" de Médinatoul Salam 2, souligne-t-il.

Malgré ces avancées, Moussa Diop a renouvelé son appel pour le désenclavement de Darou Mady Diallo, plaidant en faveur de la construction d'une route reliant le village aux autres collectivités de la zone.

Les femmes, elles aussi, nourrissent de nouveaux espoirs. Plusieurs habitantes affirment qu'une structure s'est engagée à les accompagner à travers des formations et des mécanismes de financement destinés à renforcer leurs activités génératrices de revenus.