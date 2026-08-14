Sénégal: Droits humains - La CNDH lance la 2e édition du Prix national des droits de l'homme

13 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) du Sénégal a lancé, jeudi à Dakar , l'appel à candidatures de la deuxième édition de son Prix national des droits de l'homme, placé cette année sous le thème : "Consolidation des droits des personnes handicapées au Sénégal : un engagement national pour l'égalité, la dignité et l'inclusion ".

Présentant l'initiative lors d'un point de presse, la présidente de la CNDH, Amsatou Sow Sidibé, a souligné la volonté de l'institution de mettre en lumière les acteurs qui s'investissent au quotidien dans la défense des droits humains.

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