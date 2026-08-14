Sénégal: Kolda - L'ANCS plaide pour une nouvelle stratégie de réintégration des PVVIH

Kolda — Le directeur technique de l'Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS), Massogui Thiandoum, a plaidé à Kolda (sud) pour une nouvelle stratégie d'adaptation destinée à réintégrer les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), notamment les hommes, dans le parcours de soins.

"Cette situation a engendré une crainte chez plusieurs patients, entraînant un nombre important de perdus de vue dans les centres de prise en charge du VIH", a-t-il déploré.

M. Thiandoum s'exprimait ainsi, mercredi, en marge d'une visite de prise de contact et d'orientation des autorités sur le programme GC7 (7e cycle de subvention 2023-2025/2026) du Fonds mondial. Ce programme est un mécanisme de financement de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, et le paludisme.

D'après des analyses, ce recul dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) touche de manière disproportionnée la population masculine à Kolda.

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Selon lui, "cette hésitation à se faire soigner s'explique par une confusion entre le statut de personne vivant avec le VIH et les dispositions de la loi sur l'homosexualité, faisant craindre aux patients une stigmatisation ou des accusations".

Ainsi, pour faire face à cet enjeu local de santé publique, la mission a sensibilisé les autorités sanitaires, administratives, et sécuritaires de la région sur ce problème afin de définir une réponse concertée.

La stratégie adaptée retenue prévoit d'intégrer la prise en charge du VIH à d'autres prestations de santé globale et d'offrir des services diversifiés aux patients.

Son objectif est de garantir un accès équitable aux soins sans discrimination, de lever les barrières à l'accès à la santé et de pérenniser le suivi médical des personnes vivant avec le VIH dans la région de Kolda, une zone frontalière à trois pays de la sous-région.