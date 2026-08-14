Congo-Brazzaville: Réinsertion des jeunes vulnérables - La CNDH salue l'ouverture du Centre d'Aubeville

Dans un communiqué publié le 13 août, à Brazzaville, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) que préside Casimir Ndomba a salué l'ouverture par le président de la République, le 12 août, dans le département de la Bouenza, du Centre d'Aubeville qui accueille des jeunes en conflit avec la loi, en vue de leur réhabilitation sociale.

La CNDH félicite le gouvernement pour l'initiative qui contribue au développement des dispositifs publics consacrés à la protection, l'encadrement, l'éducation, la formation et la réinsertion des jeunes en situation de vulnérabilité ou en conflit avec la loi.

Elle note, par ailleurs, que la création du centre d'Aubeville constitue une réponse institutionnelle destinée à favoriser l'accompagnement et la réinsertion des jeunes concernés, à travers l'éducation et la prévention de la récidive, en vue de contribuer à leur réintégration familiale et sociale.

En outre, la CNDH encourage les pouvoirs publics à veiller à ce que la prise en charge de ces jeunes accueillis dans ce centre s'effectue dans le strict respect de leurs droits fondamentaux, notamment de la dignité humaine et du principe de la non-discrimination .

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Elle appelle les jeunes admis dans ce centre à une réelle prise de conscience et au ressaisissement définitif, afin de saisir cette belle opportunité qui leur est offerte par le gouvernement.

Enfin, la CNDH forme le voeu que ce centre s'inscrive durablement dans cette ambition de réhabilitation et de réinsertion, conforme aux exigences des droits humains, au bénéfice des jeunes qui y sont accueillis, et plus largement, de toute la société congolaise.