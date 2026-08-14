Congo-Brazzaville: Transferts - Yann Kembo prêté à Huesca, Loki et Mbemba rentrent en France

14 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ça bouge du côté du Sporting Gijon, qui a prêté, jusqu'en juin prochain, Yann Kembo. Le défenseur gaucher de 24 ans rejoint Huesca, relégué en Primera RFEF, la troisième division espagnole.

L'ancien Lensois, formé au Mans, avait déjà été cédé la saison dernière à Ibiza et avait disputé treize matches de Primeira RFEF entre janvier et mai 2026.

Il est sous contrat avec Gijon, où il compte six apparitions avec l'équipe première, jusqu'en juin 2028.

Arrivé à Gijon en 2023, Pierre Mbemba ne poursuivra pas, en revanche, l'aventure avec le club espagnol. Le défenseur droit de 22 ans a rejoint Nîmes, qui évoluera cette saison dans le groupe C de National 1 (ex CFA puis National 2).

Le natif de Brazzaville, formé à Saint-Etienne, totalise six matches avec le Sporting Gijon.

Arrivé au Sporting en juillet 2024 en provenance de Clermont, Fred Loki (22 ans) n'a jamais été convoqué en équipe première. Le milieu gaucher a surtout évolué avec la réserve du club.

De retour en France, le joueur d'1m90 s'est engagé, le 4 août, avec Saint-Brieuc, pensionnaire du groupe B de National 1.

Aligné, dès le lendemain, en match amical contre Brest, Loki s'est montré à son avantage dans l'entrejeu.

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