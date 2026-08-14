Congo-Brazzaville: Transferts - Charpentier en Roumanie, Mampassi en Norvège

14 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Libre de tout contrat, Gabriel Charpentier s'est engagé le 13 août en faveur du FC Arges, actuel leader du championnat de Roumanie avec neuf points après quatre matches. La durée n'est pas stipulée par son nouveau club.

L'avant-centre ponténégrin évoluait la saison dernière à Cracovie, en Pologne. Souvent blessé, l'attaquant de 27 ans n'a joué que sept matches (une titularisation) pour deux buts et une passe décisive.

L'ancien Nantais, au potentiel de buteur systématiquement freiné par les blessures, va découvrir son dixième club et son après la France, la Lettonie, l'Italie, la Pologne et donc la Roumanie.

Voyageur confirmé à seulement 23 ans, Mark Mampassi va également changer de pays : le natif de Donetsk, en Ukraine, s'est engagé pour trois ans au BK Rosenborg,

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Le défenseur central droit a été formé dans son pays natal, au Shaktar Donetsk, puis a fait ses classes à Marioupol avant d'être acheté par le Lokomotiv Moscou en décembre 2021 pour un contrat de cinq ans.

Mais il n'a jamais fait son trou au Loko (21 matches en équipe première) et a enchaîné les prêts : Antalya (2023), Courtrai (septembre-2023-mai 2025) et le Turan Tovuz en 2026.

En Azerbaïdjan, il a joué onze matches de championnat (un but et une passe) et trois matches de Coupe.

Il a été libéré de la fin de son contrat avec Moscou depuis le 1er juillet et arrive donc libre à Trondheim. Notons que Rosenborg compte vingt-six titres nationaux, mais que le dernier date de 2018.

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