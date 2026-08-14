Madagascar: HJRA - Les greffes de cornée reprennent

Une vingtaine de patients doivent bénéficier d'une greffe de cornée au CHU-JRA. La campagne, lancée mercredi, a déjà permis de réaliser une dizaine d'interventions.

Une vingtaine de patients doivent bénéficier d'une greffe de cornée dans le cadre de la campagne actuellement menée au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Lancées mercredi 12 août, les interventions s'étaleront sur environ deux semaines. Une dizaine de greffes ont déjà été réalisées.

« Les principales indications sont l'abcès de la cornée, les accidents de la circulation et le kératocône évolutif », explique le Pr Léa Raobela, cheffe du service d'ophtalmologie. Les patients doivent d'abord consulter ce service afin de subir les examens nécessaires. Ceux pour lesquels une greffe est indiquée sont ensuite inscrits sur une liste d'attente. « Il y a beaucoup de patients en attente », précise la spécialiste. Les interventions sont ensuite programmées en fonction de la disponibilité des greffons.

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La cornée est la membrane transparente située à l'avant de l'oeil. Lorsqu'elle devient trouble ou se déforme, elle peut entraîner une forte baisse de la vision. Une consultation rapide permet de déterminer si une greffe est nécessaire et, le cas échéant, d'inscrire le patient sur la liste d'attente.

Un espoir pour les patients

Les cornées utilisées proviennent de donneurs décédés. Avant leur utilisation, elles sont soumises à plusieurs analyses et contrôles. Elles sont ensuite conservées pendant environ trois à quatre semaines. Les greffons sont acheminés depuis la banque de cornées de Lyon, en France. La campagne actuelle s'inscrit dans le cadre d'une convention annuelle mise en place depuis 2012. Les greffons sont acheminés gratuitement à Madagascar. En revanche, les frais liés à la chirurgie et aux médicaments restent à la charge des patients. L'intervention dure généralement entre une heure et une heure trente, selon la difficulté du cas.

Le parcours de Henintsoa, bénéficiaire d'une greffe de cornée en 2021, illustre l'importance de ces interventions. Diagnostiquée d'un kératocône en 2019, elle ne voyait alors qu'environ 1/10 aux deux yeux. Sa greffe, prévue en 2020, avait finalement été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. En 2021, elle a reçu l'appel tant attendu du service d'ophtalmologie de l'hôpital pour subir l'intervention.

Aucun rejet n'est survenu après la greffe. Quatre ans plus tard, elle affirme avoir retrouvé une vision de 9/10 avec sa lentille rigide. « Aujourd'hui, je vois 9/10 avec ma lentille rigide et je revis », témoigne-t-elle, en remerciant l'équipe médicale.

Malgré ces campagnes, de nombreux patients restent en attente. À Madagascar, le prélèvement local de cornées n'est pas encore possible dans les conditions nécessaires, ce qui rend le pays dépendant des greffons venus de l'étranger. Pour le Pr Léa Raobela, une consultation rapide reste importante face à tout problème touchant l'oeil. « Lorsqu'un problème survient au niveau de l'oeil, il est préférable de consulter rapidement un professionnel de santé ». Cela permet d'évaluer l'état de la cornée et, lorsqu'une greffe est nécessaire, d'inscrire le patient sur la liste d'attente.