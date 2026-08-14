Madagascar: Afrobasket U18 - Les Ankoay stoppés en quarts de finale

Madagascar quitte l'Afrobasket U18 après sa défaite face au Sénégal. Dominés aux rebonds, les Ankoay ont cédé lors du troisième quart-temps, scellant leur élimination de la compétition.

Madagascar a quitté l'Afrobasket U18 d'Abidjan au stade des quarts de finale, après sa défaite 40-54 (9-15, 12-8, 4-18, 15-13) face au Sénégal. Au terme d'une rencontre longtemps indécise avant de basculer définitivement dans le troisième quart-temps, les Malgaches peuvent nourrir des regrets. Les Ankoay ont payé leur manque d'adresse, notamment aux lancers francs, et une production offensive trop faible pour espérer renverser la rencontre.

Après deux minutes et vingt secondes, les Sénégalais menaient déjà 3-0, avant de profiter de leur puissance au rebond pour prendre le large. À 2'39, l'écart était de huit points (8-0), puis de dix unités après cinq minutes (10-0). Madagascar a progressivement retrouvé des couleurs, mais les maladresses ont longtemps freiné son retour. Les Ankoay ont notamment manqué trois lancers francs dans les sept premières minutes et ont terminé le premier quart-temps avec un déficit de six points (9-15).

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Le Sénégal est passé à +10 (19-9), puis à +14 (23-9) au début du deuxième quart-temps. Mais les Ankoay ont enfin trouvé davantage de solutions offensives. Un tir à trois points d'Yvan Hanaffi a lancé la réaction malgache, avant une remontée spectaculaire. De 15-23, Madagascar est revenu à 19-23, puis à 21-23 à 1'10 de la pause.

Difficultés offensives

Les Ankoay avaient alors l'occasion de recoller complètement, mais de nouvelles maladresses sur la ligne des lancers francs ont empêché cette remontée d'aboutir. À la mi-temps, le Sénégal ne comptait plus que deux points d'avance (23-21).

Au retour des vestiaires, le Sénégal a immédiatement repris le contrôle de la rencontre. En seulement deux minutes et demie, les Sénégalais ont infligé un 9-0 aux Ankoay pour passer de 23-21 à 32-21. Madagascar n'a pas réussi à réagir et a terminé le troisième quart-temps avec un retard de seize points (41-25).

Les Ankoay n'ont pourtant pas renoncé. Ils ont commencé le dernier acte par un 5-0 pour revenir à 30-41 à 8'14 de la fin. Puis les scores de 33-45, 34-45 et 36-45 ont entretenu l'espoir. À 1'37 du terme, Madagascar était encore à neuf points (38-47), avant de revenir à 40-49. Mais le Sénégal a parfaitement géré les dernières possessions pour finalement s'imposer 54-40.

Les statistiques traduisent les difficultés offensives malgaches. Les Ankoay n'ont converti que 12 tirs sur 55, soit 21,8 % de réussite. À deux points, ils affichent 8/31 (25,8 %) et à trois points 4/24 (16,7 %). Même sur la ligne, leur rendement reste insuffisant, avec 12 lancers réussis sur 20 (60 %).

Dans le détail, A'Ranty Rasetriarivony termine meilleur marqueur malgache avec 15 points, malgré un 4/13 aux tirs. Thesbon M. Raolompanatena ajoute 9 points, avec 1/4 à trois points et surtout 4/4 aux lancers francs. Abdoul Yvan Hanaffi inscrit 6 points en vingt minutes.

L'aventure des Ankoay s'arrête ainsi en quarts de finale. Madagascar devra désormais se remobiliser pour disputer les matchs de classement de la 5e à la 8e place de l'Afrobasket U18.