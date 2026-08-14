Madagascar: L'hôpital militaire porte le poids de ses 135 ans

Le Centre hospitalier de Soavinandriana a été fondé le 13 août 1891. Cent trente-cinq ans plus tard, l'établissement demeure debout, portant sur ses murs les marques du temps.

L'état de vétusté de certaines parties du Centre hospitalier de Soavinandriana (Cenhsoa) n'échappe pas au regard de ses patients. « Ses infrastructures accusent le poids des années », a témoigné, hier, le proche d'une femme hospitalisée au service gastrique. Des patientes ont confié leur stupeur à la vue d'une salle d'accouchement du service de maternité. « Je croyais que la salle n'était plus opérationnelle compte tenu de son état, mais elle l'est encore, pourtant », lance une femme.

Le constat est tout aussi décevant pour une mère de famille qui a pris une chambre de première classe dans le même service. « La pièce était lugubre », déplore-t-elle. Des patients font également état de coupures d'eau répétées. « Le robinet est à sec la nuit de 21 heures jusqu'au petit matin. Nous devons remplir des bouteilles durant la journée pour subvenir à nos besoins nocturnes », explique le proche d'une patiente. D'autres usagers dénoncent, quant à eux, l'état de vétusté de certains sanitaires.

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Cet hôpital militaire porte les marques de ses 135 ans d'existence. Pourtant, la vétusté de certains bâtiments ne décourage pas les usagers. La grande majorité des patients et de leurs proches interrogés hier dans la cour de l'établissement expriment une réelle satisfaction quant à la qualité des soins.

Rénovations

« Nous accompagnons régulièrement des proches ici, et la prise en charge y est excellente. Les soignants assurent un suivi rigoureux et la propreté est tout à fait satisfaisante », confie Eugène Randriamalala, accompagnateur. Beaucoup n'hésitent pas à le comparer favorablement aux autres hôpitaux. « Je n'hésite jamais à exprimer mon mécontentement quand un soin ou un accueil me choque, mais ici, la prise en charge est irréprochable », témoigne un autre garde-malade.

Du côté de la direction, on assure que des travaux de rénovation ont récemment été menés. Le hall du grand bâtiment à étages a bénéficié d'un coup de peinture, du rez-de-chaussée au cinquième étage. L'espace de jeux du service de pédiatrie a été remis à neuf. L'établissement abrite par ailleurs l'un des services les plus modernes du pays, où sont notamment réalisées des interventions à coeur ouvert.

Les toilettes de certains services ont également été rénovées. L'hôpital indique que son approvisionnement en eau s'est amélioré. Selon une source interne, l'ambition principale de ce 135e anniversaire reste la modernisation des infrastructures, afin d'offrir un meilleur accueil aux patients.