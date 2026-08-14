Madagascar: Évènement - Le salon de l'industrie crée une passerelle entre les secteurs

« Rencontre entre les secteurs de l'industrialisation, du commerce et de l'emploi ». C'est l'ambition du Salon de l'Industrie et du Commerce qui se tiendra du 20 au 22 août sur le parking du stade Barea Mahamasina. Parce qu'une économie ne se construit pas en silo, le salon mise sur le croisement des mondes. Mettre face à face ceux qui produisent, ceux qui distribuent et ceux qui forment la main-d'oeuvre, c'est créer les conditions d'une chaîne de valeur plus solide à Madagascar.

Cette foire se veut une plateforme destinée à dynamiser les échanges et à contribuer au développement de l'économie malgache. Elle vise à rapprocher les différents acteurs, à créer des synergies et à renforcer les liens entre les secteurs public et privé. Dans un contexte où les entreprises cherchent des débouchés et les jeunes sont en quête d'opportunités, ce rendez-vous veut jouer le rôle de connecteur. Le public apporte le cadre et les politiques, tandis que le privé apporte l'innovation et les emplois. C'est à cette jonction que peuvent naître des partenariats durables et des projets concrets.

Organisé par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, le salon se présente ainsi comme un véritable carrefour entre les secteurs. Un espace pour connecter les secteurs et donner un élan de croissance à l'économie locale. L'enjeu dépasse les trois jours de l'événement : il s'agit de « tisser un réseau, de valoriser le savoir-faire local et de transformer les rencontres en contrats, en recrutements et en investissements pour les mois à venir », conclut Tiavina Ny Anjara, organisatrice chez Flash Event.