Madagascar: CAF - Le stade Barea parmi les quatorze non homologués

Madagascar figure parmi les quatorze pays qui ne disposent d'aucun stade homologué, à la veille des campagnes africaines des sélections nationales et des clubs.

Aucun espoir pour cette année. Après le tirage au sort et la publication, il y a plus d'une semaine, du calendrier du premier tour préliminaire des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF), la Ligue des champions et la Coupe de la CAF, l'instance continentale vient de publier la liste des pays disposant de stades homologués et de ceux qui n'en ont pas. Les annonces et les promesses des autorités étatiques se sont enchaînées depuis plus d'un an, mais en vain. Madagascar figure parmi les quatorze pays qui ne disposent d'aucun stade homologué.

Vingt-quatre pays figurent sur la liste de ceux qui disposent de terrains homologués, avec en tête des nations ayant déjà organisé la Coupe du monde, comme l'Afrique du Sud, qui en compte treize, et le Maroc, seize. Ce dernier vient d'abriter la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations. Les émissaires de la CAF et de la FIFA ont effectué une série d'inspections, dont la dernière en janvier.

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La replantation intégrale de la pelouse en gazon hybride, dernier choix de l'État, ainsi que la couverture de la tribune de presse et la mise en place d'une signalétique clairement visible font apparemment partie des recommandations à satisfaire pour obtenir l'homologation définitive.

Série de déclarations

Parmi les travaux effectués conformément aux recommandations figurent la mise en place de portails d'entrée avec tourniquets, de portails de sortie de secours, d'escaliers permettant une évacuation rapide des gradins et de la tribune centrale vers le terrain, ainsi que l'élargissement des vestiaires. La tribune de presse avait été provisoirement couverte d'une toiture pliable en bâche. Le box de retransmission avait également été rénové.

La pelouse reste toutefois la principale recommandation non satisfaite et nécessite encore plusieurs mois de travaux. Le revêtement en gazon hybride, financé par l'État par l'intermédiaire du ministère de l'Économie et des Finances, avait déjà été validé en Conseil des ministres il y a plus d'un mois. Les démarches et les procédures pour débloquer les budgets relatifs à son installation restent encore à mener.

Les démarches préalables à la pose de la pelouse constituent également un véritable parcours du combattant. Elles commencent par un appel d'offres ouvert aux sociétés spécialisées homologuées par la FIFA, puis par la commande de la pelouse en Europe ou en Afrique et son acheminement par bateau vers Madagascar. Sa plantation et sa mise en place nécessitent normalement encore six mois, sans oublier, par la suite, la formation des techniciens chargés de son entretien, avant de solliciter une nouvelle inspection des émissaires de la CAF et de la FIFA.

Les matchs internationaux prévus à domicile cette année devraient ainsi être disputés à l'extérieur. Outre les quatre journées qualificatives pour la CAN 2027 prévues vers septembre, les clubs représentants malgaches dans les compétitions africaines, en l'occurrence CFFA et FC Rouge, devraient également recevoir leurs adversaires à l'étranger, probablement à Maurice, au début du mois de septembre.