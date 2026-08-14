Madagascar: Ambohimanga lance l'éco-village

Le village de Soavinandriamanitra Andranovelona, situé dans la commune d'Ambohimanga Rova, se transforme peu à peu. Dans leurs cours, les habitants ont aménagé des potagers et érigé un chalet d'exposition pour présenter leurs échantillons de cultures.

« Nous sommes devenus très attentifs à la propreté du village et le nettoyons beaucoup plus souvent. Ceux qui en ont les moyens remplacent progressivement leurs toits en chaume par de la tôle », témoigne Élisabeth Razafinantoandro, une habitante sexagénaire, hier.

Cette métamorphose n'en est qu'à ses débuts. Grâce au soutien de l'organisation non gouvernementale Synergie d'encadrement pour une volonté engagée (ONG Seve), la localité est en passe de devenir un éco-village. « Nos prochains objectifs s'articulent autour de l'harmonisation de la couleur des façades, de l'abandon définitif du pétrole au profit d'un éclairage partagé, ainsi que de la construction d'un bâtiment dédié à l'élevage de poussins », précise Élisabeth Razafinantoandro.

Appuis

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Un éco-village, selon Nirina Randria, directeur exécutif de l'ONG Seve, dépasse largement la simple vitrine écologique. « C'est avant tout une démarche sociale et communautaire. Il s'agit d'identifier les ressources locales pour les transformer en un patrimoine commun au service de tous », explique-t-il. Pour un programme de 5 ans, l'ONG Seve se lance comme objectif de lancer 50 éco-villages dans tout Madagascar, d'appuyer une centaine d'associations de femmes et de développer les activités génératrices de revenus de 5 000 ménages vulnérables.

Ce programme comprend plusieurs éléments constitutifs. « L'environnement y occupe une place centrale, en particulier sa protection et sa restauration. Pour y parvenir, il faudrait intégrer les questions suivantes : "Comment promouvoir une agriculture durable ? Comment parvenir à l'autosuffisance alimentaire ? Et quelles énergies utiliser ?".

Il en va de même pour la gestion de l'eau. Comment gérer et stocker les déchets ? Afin que cela porte ses fruits, ces villageois devront être autonomes », explique Sata Maria Rafaraharivelo, directeur régional de l'environnement et du développement durable Analamanga. Cette direction ambitionne d'inclure ce site au coeur du circuit touristique d'Ambohimanga Rova.