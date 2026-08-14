Madagascar: 19E Rallye de Boeny - Mathieu mène sur le fil devant Fred

Il a fallu attendre la réunion des officiels, qui s'est prolongée jusqu'à près de 23 heures, pour trancher et officialiser les résultats. Dans le centre-ville de Mahajanga, le ronflement des moteurs et les « bang bang » ont rythmé la soirée devant un public venu nombreux sur l'avenue.

Les quatre épreuves spéciales de cette première étape ont été marquées par le combat des titans entre le top 5 de tête. Les temps scratchs ont été départagés. L'équipage Mathieu Andrianjafy - Nathanael Young, au volant d'une Subaru Impreza, prend finalement de justesse les commandes après la première étape de la 19e édition du Rallye du Boeny, comptant pour la troisième manche du championnat de Madagascar. Cet équipage, vainqueur des deux premières manches nationales, a enregistré un cumul de 16:05,8, soit à une centième de seconde devant Frédéric Rabekoto et Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy sur Mitsubishi Yas (16:05,9).

Mathieu a réalisé le scratch de l'ES 3 Antsanitia-Matsabory 1, longue de 10,50 km (4:22,6), devançant Olivier Ramiandrisoa (4:25,4) et Aro Kiady Rajemison (4:25,5).

Les officiels en difficulté

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Le duo Frédéric Rabekoto - Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy, sur une Mitsubishi Yas, a bien entamé la course en signant le temps scratch du circuit en ville, la première spéciale longue de 800 m (0:55,3).

Fred a également été l'auteur du temps scratch de l'ES4 Matsabory-Ampitolova Puit (5:40,1), devant Olivier et Mathieu. Aro Kiady a réalisé le deuxième meilleur temps (+00,3), devant Mathieu (+00,7). Fred a bouclé en beauté la première journée en ajoutant un deuxième scratch, à l'ES4 Matsabory-Ampitolova. Il a effectué les 7,30 km en 5:40,1. En seconde position, Olivier l'a bouclée en 5:43,0 et Mathieu en 5:43,7.

Olivier Ramiandrisoa - Ny Anjara Rajaonalisoa se trouvent à la troisième place provisoire après l'étape 1 (16:07,4). Olivier, qui conduit une Mitsubishi Evo X, a signé le meilleur chrono de l'ES2 Ampitolova-Antsanitia 1 (10,50 km) en 4:59,2, devant Mathieu (5:03,5) et Fred (5:04,9). Quatrième provisoire, Aro Kiady, sur Subaru STI R4, a quasi intégré le top 4 des spéciales de la première étape. Et le père et la fille Tahina et Fitia Razafinjoelina, au volant d'une Subaru, occupent le cinquième rang provisoire.

Cinq épreuves spéciales seront au programme de la deuxième journée ce vendredi. La première voiture prendra le départ à l'ES5 Vitogaz-Matsabory A à 9 heures 22. Deux spéciales, l'ES Must A-Must B, la plus longue de ce rallye (14,89 km), et l'ES Ampitolova Puit-Matsabory (7,20 km), seront par la suite empruntées à deux reprises.