Madagascar: FIBA 3X3 - Women's series - Les Ankoay battues par forfait

Les Ankoay dames n'ont pas pu prendre part à la FIBA 3x3 Women's Series Singapore 2026, prévue les 13 et 14 août. La sélection malgache, qui devait disputer ce jeudi les matchs de qualification, n'a pas pu arriver à temps à Singapour en raison de problèmes liés à sa correspondance aérienne. Un contretemps qui provoque également une importante perte financière pour la Fédération malgache de basketball (FMBB).

Le calendrier était pourtant établi et les Ankoay dames figurent bel et bien dans la liste des pays participants. Elles devaient entrer en scène ce jeudi 13 août dans le cadre du tournoi qualificatif pour la phase de groupes en affrontant l'Indonésie à partir de 12 heures, avant de croiser le fer avec Lion City, l'équipe représentante de Singapour, à 13h40.

Mais le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu. Faute d'avoir pu rejoindre Singapour à temps, Madagascar a été déclaré forfait dans cette phase de qualification. Cette absence constitue une déception pour les joueuses et leur encadrement, après les préparatifs consacrés à cette compétition internationale. Elle prive également Madagascar d'une nouvelle occasion de se mesurer à des formations étrangères dans une discipline où les Ankoay dames cherchent à poursuivre leur progression.

Lourd impact financier

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Le président de la Fédération malgache de basketball, Jean Michel Ramaroson, a apporté des précisions sur les circonstances ayant conduit à ce forfait. Selon lui, le problème est survenu au cours du déplacement de la délégation malgache.

« Le forfait est dû à un problème de correspondance aérienne. (...) Le vol aurait été perturbé par un retard.Par ailleurs, un billet aller-retour aurait été exigé alors que le billet retour était déjà en possession de la délégation malgache », explique le président de la FMBB.

Ces différents contretemps ont finalement empêché les Ankoay d'arriver à temps pour honorer leurs engagements. Une situation particulièrement frustrante pour la Fédération, qui affirme avoir pourtant pris les dispositions nécessaires pour assurer le déplacement de ses représentantes.

En dehors de l'aspect sportif, ce forfait représente également un lourd impact financier pour l'instance fédérale.