Madagascar: Natation/Chaptionnat national - Marie Ange Praxas réalise un doublé

Douze meilleurs temps actualisés. Quatre records nationaux et huit meilleures performances ont été améliorés lors de la première journée des championnats de Madagascar sur bassin de 25 m, hier, à la piscine du lycée Saint-Gabriel à Mahajanga. La nageuse du club AS Saint-Michel, Marie Ange Praxas Andrianaho, a réalisé d'entrée un joli doublé, notamment le nouveau record national, qui est en même temps la nouvelle meilleure performance de la catégorie des 16-17 ans de l'épreuve du 1 500 m nage libre. Elle a actualisé l'ancien record de Mbolatiana Ramanisa du CNUT: 19:45,76 contre 21:01,03, effectué en 2006.

Le club de Managing a également signé un triplé dont deux en relais 4 x 50 m nage libre. L'équipe masculine, formée de Manandaina, Emadison, Mamy Haja et Baritiana, a été l'auteure du nouveau record de 1:38,97 contre l'ancien chrono de l'équipe de Saint-Michel, constituée de Francky, Jonathan, Daniel et John (1:41,21).

Les nouvelles recordwomen sont Holy Antsa, Haingoniala, Liantsoa et Miranda (1:56,25/1:57,44). L'ancien temps a été réalisé par l'équipe nationale composée de Hasina, Estella, Murielle et Domoina, au Meeting de La Réunion en 1998. Baritiana, Mana Andraina, Mamihaja et Aina Hoarana ont été les artisans du troisième en relais 4x100m quatre nages (4:04,90/4:06,92).

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Huit meilleures performances ont également été améliorées lors de la journée d'hier. Tianaina Rakotomalala, chez les 14-15 ans, a réalisé un doublé en 200 m brasse (2:37,29) et 800 m nage libre (9:07,05). Les cinq autres nageurs, auteurs de nouvelles performances, sont Aintsoa Keren Ramiarisoa de l'ASSM (100 m brasse 12-13 ans : 1:18,07), Amboaraniavo Rakotomamonjy de Saint-Michel (1 500 m nage libre 14-15 ans : 20:31,36), Tendry Rakotobe de Sainte-Jeanne-d'Arc (100 m papillon 16-17 ans : 1:57,01) et Stefy Neyah Rambinintsoa de l'ASSM (100 m brasse 14-15 ans : 1:16,49) et Loane Ratefinjanahary en 200m papillon 18-19 ans (2:40,97). Ce sommet national sur petit bassin prendra fin samedi.