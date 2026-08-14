Madagascar: Tagman NamgaT concocte un One Mamy Show

En résidence de création à l'Institut français de Madagascar, Tagman NamgaT travaille aux côtés de Mamy Ralijaona sur l'écriture et la mise en scène d'un spectacle dont la création est prévue en mars 2027.

Avant même de monter sur scène, One Mamy Show prend forme dans les coulisses de la création. Actuellement en résidence à l'Institut français de Madagascar (IFM), le poète et performeur Geraldi Antonello Tilahimena, alias Tagman NamgaT, accompagne le projet de Mamy Ralijaona, un one-man-show humoristique dont la première est programmée pour mars 2027. À la demande de l'IFM, il intervient principalement sur l'écriture et la mise en scène, avec l'objectif de construire progressivement l'univers du spectacle.

Cette résidence constitue ainsi une étape importante avant la rencontre avec le public. Pour Tagman, l'enjeu est de mettre son expérience de la scène et de l'écriture au service d'un projet humoristique. « Je suis avant tout un poète performeur », précise-t-il, même s'il a également été comédien et metteur en scène dans plusieurs spectacles. Son travail d'écriture s'intéresse particulièrement aux relations interpersonnelles, « allant d'une passion dévorante à un humour décalé». Il revendique une écriture structurée, réfléchie et technique, tout en accordant depuis quelques années une place croissante à la prose.

Une écriture entre poésie et scène

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Figure connue de la scène slam malgache, Tagman NamgaT a été sacré champion national de slam-poésie en 2016. Actif dans le milieu depuis 2008, il anime des ateliers de slam-poésie et participe à différents spectacles comme poète performeur, régisseur ou metteur en scène. En octobre 2023, il avait notamment écrit, mis en scène et joué La Pomme à l'IFM aux côtés de Barry Benson, une satire portant sur la place des personnes en situation de handicap dans la société.

Son parcours dépasse les frontières malgaches. Il a représenté Madagascar à la Coupe du monde de slam-poésie à Paris en 2010, où il a obtenu la troisième place, puis à la Coupe de l'océan Indien de slam-poésie à La Réunion, où il a terminé deuxième. Sa poésie l'a également conduit en France, à La Réunion, en Suisse et en Belgique. En janvier 2023, il a été élevé au grade de Chevalier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture pour sa contribution au développement et à la valorisation de la littérature.

Auteur de deux recueils de poésie, Love Stérile, paru en 2021, et Si vis pacem amorem para, publié en 2025, Tagman inscrit également son travail dans une réflexion sur les relations amoureuses. Pensés à l'origine comme les deux premiers volets d'une trilogie, les ouvrages suivent un parcours allant de la naissance à la difficulté d'aimer, puis de la solitude liée au deuil amoureux au désir de renouveau. Un troisième volet pourrait, s'il voit le jour, « boucler la boucle en parlant de l'union de deux personnes».

Avec One Mamy Show, Tagman NamgaT ouvre donc un nouveau chapitre de son parcours artistique : celui d'une création humoristique qu'il accompagne de l'écriture à la mise en scène, avant sa présentation au public en mars 2027.