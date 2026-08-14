Madagascar: Faratsiho - Une mère tue son bébé avec l'aide présumée d'un mpimasy

Les forces de l'ordre ont identifié les auteurs présumés du meurtre d'un nourrisson. La mère est la principale suspecte.

Après dix jours d'enquête et d'investigations approfondies menées par les forces de l'ordre, il ressort que la mère du nourrisson est la principale suspecte dans le meurtre de son propre enfant, âgé d'un peu plus d'un mois, à Antanetibe, dans le district de Faratsiho. Un guérisseur traditionnel, ou mpimasy, ainsi qu'une autre femme, sont également impliqués dans cette affaire. Les trois suspects sont actuellement placés en détention provisoire à la prison d'Antsirabe.

« Plusieurs personnes étaient soupçonnées au départ. Mais après des investigations approfondies, il a été établi que la mère de l'enfant était elle-même l'auteure du meurtre. Elle avait des échanges et des rencontres fréquents avec un mpimasy et ses complices. Une relation étroite existait entre la mère et le mpimasy. C'est à la suite de cette relation que l'idée de tuer son enfant aurait germé dans son esprit », explique une source au sein des forces de l'ordre à Antsirabe.

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Les faits se sont déroulés en milieu rural, à Fara- tsiho. Le 31 juillet dernier, la mère et son nourrisson avaient soudainement disparu. Les habitants du fokontany se sont mobilisés pour les rechercher dans les environs du village.

Affaiblie

La mère a finalement été retrouvée assise au pied d'un arbre, à une trentaine de mètres de son domicile. Le bébé était enveloppé dans ses vêtements, mais il était déjà décédé. Après examen médical, il a été établi que l'enfant serait mort à la suite de violents coups portés avec une pierre.

La mère, quant à elle, était relativement affaiblie. Interrogée, elle avait affirmé qu'elle et son enfant avaient été enlevés. L'hôpital de Faratsiho a immédiatement pris en charge son état de santé. Elle a ensuite été transférée au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA), à Ampefiloha. Parallèlement, les investigations et la collecte d'informations menées conjointement par la police et la gendarmerie se sont poursuivies à Faratsiho.

« Cette femme a été surveillée par la police pendant son hospitalisation au HJRA. Son interrogatoire s'est poursuivi une fois son état de santé rétabli. Elle a éveillé les soupçons parce que ses récits et ses réponses aux questions changeaient. Les enquêteurs ont alors soupçonné qu'elle était elle-même responsable de la mort de son enfant. Le meurtre aurait été commis à son domicile et elle aurait pris la fuite par peur des conséquences », indique une source proche de l'enquête.

Les enquêteurs ont également recherché un mpimasy. Celui-ci a été retrouvé et impliqué dans l'affaire. Une autre femme, apparentée à la mère du nourrisson, a également été interpellée et mise en cause.

L'enquête aura duré une dizaine de jours. Le dossier a été présenté au tribunal mercredi dernier. Les trois personnes impliquées sont désormais placées en détention provisoire.