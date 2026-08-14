Madagascar: Ambohijanaka - Un homme agresse sexuellement une jeune handicapée

Une adolescente de 13 ans, présentant un handicap mental, a été victime d'abus sexuels à Imerimanjaka, dans la commune d'Ambohijanaka, district d'Atsimondrano, la semaine dernière. Le suspect, un homme âgé de 47 ans qui habite dans le voisinage, est soupçonné d'être l'auteur des violences.

Il a été immédiatement arrêté et conduit au commissariat de police, en même temps que la jeune victime. La police a été informée des faits après une plainte déposée par le père de l'enfant à Imerimanjaka. L'arrestation du suspect, dont le nom avait été communiqué aux enquêteurs, n'a pas tardé après la collecte des informations nécessaires.

En matière de violences sexuelles, la Police nationale constate désormais que les victimes ou leurs proches osent davantage porter plainte. Les forces de l'ordre interviennent immédiatement dès qu'elles sont informées d'un cas. Cinq personnes ont déjà été arrêtées dans différentes affaires de viol ayant fait l'objet de plaintes depuis la fin de la semaine dernière.

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Outre l'affaire d'Ambohijanaka, un homme a été arrêté pour le viol présumé d'une adolescente de 13 ans à Namontana. À Tolagnaro, un homme est soupçonné d'avoir violé une fillette de 6 ans. À Sambava et à Amparafaravola, deux autres suspects, respectivement un jeune homme et un homme, sont également impliqués dans des affaires de viol.

La Police nationale appelle une nouvelle fois la population à signaler et à dénoncer immédiatement tout cas de violence commis contre les enfants et les personnes vulnérables. Les auteurs de violences sexuelles sont souvent des personnes de l'entourage, parfois insoupçonnées. La vigilance reste donc de mise. Le signalement rapide des faits contribue à protéger les victimes et à permettre l'application de la loi à l'encontre des personnes soupçonnées.