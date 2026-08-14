Madagascar: Vacances - Affluence record à Mahajanga

Depuis la semaine dernière, on assiste à une grande ruée et à une affluence record dans la cité des Fleurs. La multiplication des événements dynamise l'économie locale.

Les taxis-brousse peinent à satisfaire la demande. Depuis plusieurs jours, plus d'un millier de visiteurs et d'estivants arrivent à Mahajanga ou quittent la ville quotidiennement. En moyenne, une centaine de taxis-brousse et autant de véhicules particuliers sont recensés chaque jour, respectivement à l'arrivée dans les gares routières nationales d'Aranta, de Cotisse et de Soatrans, et à l'entrée de la ville.

«Les statistiques montrent que 1 063 passagers étaient arrivés le 5 août à la gare routière à Aranta et 799 autres étaient recensés au départ la veille. Chez les transporteurs privés tels que Cotisse, le pic était enregistré le 8 août dernier avec 15 véhicules transportant 240 passagers. Tandis que chez Soatrans, on a enregistré à l'arrivée 13 véhicules avec 185 passagers, le 5 août. Ce qui fait une moyenne de 1 400 passagers débarquant à Mahajanga, tous les jours», a expliqué le directeur régional de l'Agence des transports terrestres (ATT) de Mahajanga.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Nous essayons de satisfaire les clients. De nouvelles dispositions sont également prises. Désormais, les clients peuvent reporter leur départ jusqu'à 48 heures à l'avance sans aucune pénalité, même si le billet est déjà payé. Nous avons amélioré nos services», a expliqué un agent de guichet.

En plein pic de la haute saison, l'agenda culturel et sportif attire les foules. Les rendez-vous se multiplient et se diversifient à Mahajanga.

Une ville en fête

Les championnats nationaux scolaires, qui ont débuté la semaine dernière, réunissent plus de 4 000 participants, sans compter les dirigeants et les accompagnateurs. À cela s'ajoute le championnat de Madagascar de natation en bassin de 25 mètres, qui débute aujourd'hui à la piscine Les Papons de Saint-Gabriel et se poursuivra pendant trois jours.

Le Rallye du Boeny constitue également l'un des rendez-vous sportifs majeurs de la semaine. Devenu une tradition, il attire chaque année un public fidèle. La compétition, lancée hier, prendra fin dimanche.

Sur le plan culturel, les spectacles et concerts se multiplient également à partir de ce jour. Plusieurs artistes de renom se produiront dans différents établissements de la ville. Rija Ramanantoanina donnera un spectacle ce soir à la Maison de la culture de Mangarivotra, avant un cabaret demain à l'hôtel La Promenade, au bord de la mer.

Le groupe Ambondrona sera également sur scène à l'hôtel Holidays, à Amborovy, dans le cadre de la célébration de ses 25 ans de carrière. Tovo J'hay donnera, pour sa part, une soirée exceptionnelle ce soir à l'hôtel-restaurant Vatobe.

Le groupe Koraita de la FJKM Manarintsoa Isotry est aussi attendu ce week-end pour un concert évangélique. La ville de Mahajanga sera par ailleurs le point de convergence de milliers de pasteurs de l'Église réformée FJKM, à l'occasion du recyclage pastoral national prévu du 18 au 22 août à l'église Ziona Vaovao.

Le quatrième championnat de Madagascar de moto se déroulera, quant à lui, sur la route de Saint-Gabriel les 22 et 23 août. D'autres événements culturels sont encore annoncés à partir de la semaine prochaine.