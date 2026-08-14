Madagascar: Route nationale 4 - Les grands travaux à Berivotra débutent

Face à la grogne des usagers concernant l'état particulièrement dégradé de la portion de Berivotra, sur la Route nationale n° 4 (RN4), la direction régionale des Travaux publics Boeny a tenu à apporter des explications et à annoncer la reprise des travaux sur cet axe. La réhabilitation de cette partie de la nationale a été suspendue en raison d'une pénurie de matériaux de base. Les travaux ont ainsi repris depuis quelques jours.

« La réalisation des travaux sur cet axe, de Berivotra jusqu'au croisement de Boanamary, a connu un problème technique au niveau de l'exploitation de la carrière et de l'approvisionnement en matériaux de base. Une pénurie de goudron à Madagascar a également provoqué l'arrêt des travaux, après la scarification de cette tranche. Le stock de l'entreprise chargée de ces travaux était insuffisant. Mais surtout, les exigences de la Banque mondiale stipulées dans le contrat interdisent l'utilisation de pierre calcaire. Les techniciens ont alors dû collecter des granits dans la région Betsiboka, à Maevatanàna, et des pierres basaltiques à Marovoay. Les activités de réhabilitation reprennent ainsi sur cette portion très difficile. Les gros oeuvres seront achevés vers la fin du mois de novembre sur cet axe jusqu'au croisement de Boanamary, selon la promesse de l'entreprise. Le reste sera réalisé progressivement», a déclaré le directeur régional des Travaux publics Boeny, Bien-Aimé Raherinirina.

Retard

Depuis quelques jours, les usagers constatent une légère amélioration de la partie entre Berivotra et le croisement de Boanamary, mais les poussières et les tremblements sont encore très remarqués. La moitié du tronçon entre le croisement de Betsako et moins de 5 km de Besely reste encore très catastrophique. La même situation est constatée le long de la RN4, à partir de Maevatanana jusqu'à Ankazobe.

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On constate une amélioration de la nationale, mais de nombreux travaux sont encore en cours de réalisation et d'achèvement. D'énièmes «go-stop» retardent la circulation des véhicules le long de la route nationale. Un nouveau chantier a démarré à Mandritsarahely, dans le district d'Ambato-Boeny, après Andranofasika, ainsi qu'à Marosakoa, dans le district de Marovoay.

Des travaux de réhabilitation sont aussi en cours avant le croisement de Razaka, près de la FJKM Mahatazantsoa. Il en est de même au niveau des deux radiers après Tanambao-Andranolava. La chaussée est scarifiée et très dégradée.

La route d'Ankarafan- tsika, longue de plus de 12 km, est achevée et réhabilitée. Les nids-de-poule et les grandes cavités ont disparu et la chaussée est couverte d'asphalte neuve. La voie est rapide et a été élargie des deux côtés. Les deux casseurs ou ralentisseurs de vitesse devant le parc national d'Ankarafantsika sont supprimés. Les traçages des lignes de démarcation sont également réalisés et constatés.

La portion Tsarahonenana, après le croisement de Tsaratanàna et Andranomamy, est désormais reliée en moins de 10 mn, alors qu'auparavant, les véhicules mettaient une heure pour traverser 10 km. Par contre, il faut faire preuve de beaucoup de prudence face aux nombreux et nouveaux gendarmes couchés ou casseurs de vitesse implantés le long de la route, de Maevatanàna jusqu'à Mahatsinjo.