Madagascar: Mahajanga - La rue entre le lycée et le gymnase bientôt rouverte

14 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

L'annonce de l'ouverture de la route entre le lycée Philibert-Tsiranana et le nouveau gymnase couvert multisports à Mangarivotra a été faite en janvier dernier. Cette route communale devait être ouverte aux vélos, aux motos, aux piétons et aux élèves du lycée public, quarante-cinq jours après les travaux de sécurisation de l'infrastructure sportive. Mais, huit mois plus tard, la voie n'est toujours pas accessible au public et aux deux-roues.

Mardi, le ministre des Sports et les autorités locales de Mahajanga ont effectué une descente sur place pour faire l'état des lieux. Il a annoncé l'ouverture prochaine de cette route dans l'intérêt du public et des élèves du lycée. Toutefois, des conditions restent à respecter.

« Des efforts vont être déployés pour ouvrir la route reliant le lycée Philibert-Tsiranana au gymnase avant la rentrée scolaire. Des travaux vont encore être réalisés pour mettre en sécurité les installations sportives du grand gymnase couvert avant l'ouverture de la voie. L'objectif est d'ouvrir la route à temps afin de faciliter les déplacements des élèves et des riverains et d'améliorer les infrastructures locales. La reprise des travaux de construction du complexe multisports est prévue au début de l'année 2027. » Le 22 janvier dernier, le nouveau directeur régional des Sports de Boeny avait déclaré que cet accès serait ouvert après quarante-cinq jours de travaux.

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