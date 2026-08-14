Ethiopie: Le pays appelle à une coopération renforcée au sein des BRICS pour relever les défis économiques mondiaux

Addis Ababa — L'Éthiopie a participé à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du BRICS, qui s'est tenue les 12 et 13 juillet 2026 à Jaipur, en Inde, et a souligné l'importance de renforcer la résilience financière, le financement du développement et la coopération entre les économies émergentes et en développement.

L'Éthiopie a appelé à un renforcement de la coopération au sein des BRICS pour relever les défis économiques mondiaux, notamment l'augmentation de la dette, la marge de manoeuvre budgétaire limitée, les coûts d'emprunt élevés, les chocs liés au climat et la fragmentation financière, tout en plaidant en faveur d'une meilleure représentation des économies émergentes et en développement au sein des institutions financières internationales.

Selon des informations obtenues auprès de l'ambassade d'Éthiopie à New Delhi, en Inde, la délégation a également insisté sur le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et des systèmes financiers, du partage des connaissances et de l'accès à des financements innovants pour le développement par le biais des institutions et des plateformes des BRICS.

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En matière de coopération entre banques centrales, l'Éthiopie a mis l'accent sur le renforcement des capacités et une collaboration plus étroite dans le domaine des infrastructures financières. Alors que l'Éthiopie progresse vers son adhésion à la Nouvelle Banque de développement (NDB), elle s'est félicitée d'un alignement plus étroit entre les financements de la NDB et les initiatives de développement plus larges des pays du BRICS.