Burkina Faso: 3e étape de la tournée nationale de Kaboré l'intelectuel à Ouahigouya - L'humoriste fait rire et parle de paix

La 3e étape de la tournée nationale de Kaboré Lintelectuel a eu lieu le 8 août 2026 à Ouahigouya. Tout comme dans les autres villes de la région, le public a répondu massivement à l'appel des humoristes. C'était en présence de Ousseni Ganamé, consul honoraire de la Roumanie au Burkina Faso.

A Ouahigouya, ce soir-là, les rires ont longtemps résonné. Mais derrière les blagues, les vannes et les éclats de joie, c'est aussi un message de paix, de cohésion sociale et de vivre-ensemble qui a été porté. Le 8 août 2026, la salle de la mairie de Ouahigouya a refusé du monde à l'occasion de la troisième étape de la tournée nationale de Kaboré Lintelectuel. Il est 20 h 30.

Le spectacle peut commencer. Pour donner le ton de cette soirée placée sous le signe de la bonne humeur et du vivre-ensemble, la troupe traditionnelle de Minin, un village du département de Koumbri, ouvre le bal. Pendant une quinzaine de minutes, les rythmes des instruments traditionnels résonnent dans la salle et plongent le public dans une ambiance chaleureuse.

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Après le mot introductif du parrain, place à l'humour. Loukman prend les commandes de la soirée en qualité de maître de cérémonie. Il assure la première partie du spectacle et prépare progressivement le public à l'arrivée de la tête d'affiche. Puis vient le tour de Gariman et de son désormais célèbre ventilateur, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Quelques instants plus tard, Kaboré Lintelectuel fait son entrée. Accueilli par une salve d'applaudissements, l'humoriste ne tarde pas à installer son univers. Vannes, anecdotes, taquineries et observations du quotidien s'enchaînent.

Mais derrière le rire, le message est sérieux : la paix, la cohésion sociale, le vivre-ensemble et la parenté à plaisanterie occupent une place centrale dans le spectacle. A ses côtés, son acolyte Nokoarba , El Presidenté et Diamond Girl viennent également apporter leur touche à cette soirée qui aura duré plus de deux heures. Durant tout le spectacle, les artistes parviennent à maintenir le public en haleine, entre éclats de rire, applaudissements et moments de partage.

« Si notre humour peut redonner le sourire et semer l'espoir... »

Au terme de la représentation, Kaboré Lintelectuel s'est dit satisfait de l'accueil réservé par le public de Ouahigouya. « Je suis très heureux parce que le public de Ouahigouya a répondu à notre appel, à travers la mobilisation, mais aussi à travers sa réaction pendant le spectacle. Les artistes aiment les publics qui répondent aux blagues, qui réagissent et expriment leur joie et leur bonne humeur. C'est ce que nous recherchons et je pense que le pari est gagné. » Et de poursuivre : « Je l'ai déjà dit et je le répète : notre savoir-faire est au service du Burkina Faso. Si notre humour peut redonner le sourire et semer l'espoir, alors notre mission est accomplie. »

Un spectacle qui rassemble au-delà du rire

Pour le parrain de la région de l'évènement, le camarade lieutenant-colonel Lassané Porgo, par ailleurs commandant de la deuxième région militaire du Burkina Faso, cette initiative mérite d'être saluée. Selon lui, au-delà de sa dimension culturelle et artistique, cette tournée constitue une occasion de rassembler les filles et fils de la région du Yaadga autour des valeurs de solidarité, de cohésion et de vivre-ensemble.

Il a ainsi invité les Burkinabè, et particulièrement les filles et fils du Yaadga, à renforcer l'unité et la solidarité autour des idéaux d'un Burkina Faso meilleur et résilient. La cérémonie s'est déroulé également en présence de Ousseni Ganamé, consul honoraire de la Roumanie au Burkina Faso. Quant au co-parrain, le camarade Ibrahim Bélem, coordonnateur du Programme d'approvisionnement en eau et assainissement (PAEA), il était représenté par Kadidjatou Ouédraogo.

« Notre objectif est d'aller à la rencontre des Burkinabè »

Pour Issa Siguiré, manager général de Baarack Concepts, structure porteuse de l'évènement, cette étape de la tournée confirme l'intérêt du public pour une initiative qui entend faire de l'humour un véritable outil de rapprochement et de sensibilisation. Selon lui, l'ambition de la tournée est d'aller au-delà des grandes villes et de permettre aux populations des différentes régions du Burkina Faso de vivre des moments de détente, tout en véhiculant des messages utiles à la société.

« Nous voulons que cette tournée soit un espace de rencontre, de partage et de communion avec les populations. Le rire a cette capacité extraordinaire de rapprocher les gens. A travers Kaboré Lintellectuel et les autres artistes, nous voulons contribuer, à notre manière, à renforcer la cohésion sociale et à redonner le sourire aux Burkinabè », a-t-il indiqué.

Après Fada N'Gourma, Kaya et désormais Ouahigouya, la tournée nationale poursuit ainsi son chemin avec la même ambition : faire rire, rassembler et porter un message d'espoir à travers tout le Burkina Faso. Avant le spectacle, la délégation a été reçue par sa Majesté Naaba Kiiba, 49e roi du Yatenga. Ce fut l'occasion pour le souverain du Yatenga, de féliciter l'équipe et de lui prodiguer de sages conseils.

En rappel, la tournée nationale de Kaboré Lintelectuel est placée sous le patronage du camarade Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme. Elle bénéficie également du coparrainage des camarades Moumouni Zoungrana et Jacques Sosthène Dingara. A Ouahigouya, le pari semble en tout cas gangné : pendant plus de deux heures, le public a ri, applaudi et partagé un même moment de convivialité. Et dans un contexte où le Burkina Faso a plus que jamais besoin de cohésion, ce rire collectif avait une résonance particulière.