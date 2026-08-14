Afrique de l'Ouest: Orange Côte d'Ivoire, cotée sur le BRVM, atteint un niveau record dans le sillage de la reprise boursière

Jeudi, l'action Orange Côte d'Ivoire a progressé de 4,32 % pour atteindre 18 000 FCFA, retrouvant ainsi son plus haut niveau de clôture depuis le 29 janvier 2025, date à laquelle le titre avait également clôturé à 18 000 FCFA.

Cette hausse a porté la capitalisation boursière de l'opérateur de télécommunications à environ 2 710 milliards de FCFA et a porté son gain depuis le début de l'année 2026 à 26,32 %. Orange CI (BRVM : ORAC) figurait parmi les cinq valeurs les plus performantes de la séance et a contribué à la hausse de l'indice BRVM dans son ensemble.

Cette progression du titre intervient alors que l'entreprise continue d'afficher une croissance en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Libéria. Orange CI a annoncé un chiffre d'affaires de 1 197 milliards de FCFA pour 2025, en hausse de 10,4 %, tandis que son résultat d'exploitation a progressé de 9,1 % à 287,2 milliards de FCFA et que son résultat net consolidé a augmenté de 6,1 % à 167,8 milliards de FCFA. Cette tendance s'est poursuivie au premier trimestre 2026, durant lequel le chiffre d'affaires a atteint 325,6 milliards de FCFA, en hausse de 14,8 %, et le résultat net a progressé de 25,2 % pour s'établir à 48,3 milliards de FCFA. Les services mobiles, la fibre optique et Orange Money restent les principaux piliers de l'activité du groupe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les résultats ont également continué de soutenir le profil d'investissement d'Orange CI. Les actionnaires ont perçu un dividende brut de 800 FCFA par action au titre de l'exercice 2025, versé le 8 juin. Le montant total brut distribué s'est élevé à 120,52 milliards de FCFA. Après prélèvement à la source, le montant versé s'est élevé à 720 FCFA par action pour les entreprises et à 704 FCFA pour les particuliers. La société a généré 335,5 milliards de FCFA de flux de trésorerie d'exploitation en 2025, tandis que les dépenses d'investissement ont atteint 184,2 milliards de FCFA.

La hausse d'Orange CI est intervenue lors d'une séance de la BRVM qui s'est terminée en hausse. L'indice Composite de la BRVM a progressé de 0,82 % à 496,22 points, le BRVM-30 a gagné 1,00 % à 236,58 et le BRVM Prestige a progressé de 1,04 % à 182,23. Safca et Sicor ont mené la hausse avec des progressions de 7,45 %, tandis que la BIIC a progressé de 4,69 %. SOGB a reculé de 6,93 %, LNB a perdu 5,77 % et CFAO Motors Côte d'Ivoire a chuté de 5,60 %. SOGB est restée en tête des échanges, avec environ 1,17 milliard de FCFA échangés, soit environ un tiers du volume des transactions sur actions.

Orange CI a rejoint la BRVM en décembre 2022 après que l'État ivoirien eut cédé 9,95 % de la société dans le cadre d'une introduction en bourse (IPO) au prix de 9 500 FCFA par action pour la plupart des investisseurs. À 18 000 FCFA, le titre se négocie à environ 89 % au-dessus de ce prix d'offre avant dividendes. La société reste exposée à la concurrence dans les télécommunications et la monétique mobile, ainsi qu'aux impôts, aux coûts de licence et aux besoins d'investissement dans les réseaux, mais sa taille, sa capacité à générer de la trésorerie et le versement de dividendes continuent de placer le titre au coeur du marché de la BRVM.

Points clés à retenir

Le retour d'Orange CI à 18 000 FCFA est significatif, car cette évolution s'étend sur plusieurs jours de cotation. La société affiche désormais une capitalisation boursière d'environ 2 710 milliards de FCFA, soit environ 14 % de la capitalisation boursière totale de la BRVM, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés cotées de la bourse. Son flottant n'est que de 9,45 %, soit environ 14,24 millions d'actions sur un total de 150,66 millions d'actions en circulation. Cela signifie qu'une petite partie de la société est accessible au public par rapport à sa taille totale.

Les performances opérationnelles évoluent également au rythme du cours de l'action. Le chiffre d'affaires a dépassé 1 190 milliards de FCFA en 2025. Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,8 % pour atteindre 325,6 milliards de FCFA, l'EBITDAaL a augmenté de 15,7 % à 114,2 milliards de FCFA et le résultat net a progressé de 25,2 % à 48,3 milliards de FCFA. Orange CI a également versé en juin un dividende brut de 800 FCFA par action.

Pour les investisseurs, la question principale est de savoir si la croissance des données mobiles, de la fibre optique et d'Orange Money pourra continuer à compenser la concurrence, les impôts et le coût de l'extension du réseau. Le cours de l'action a retrouvé son plus haut historique ; les gains futurs dépendront donc davantage des bénéfices, des flux de trésorerie et des dividendes que d'un rebond à partir de niveaux plus bas. Il convient donc de surveiller de près la mise en oeuvre des stratégies et la liquidité.