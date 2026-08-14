Afrique: AfroBasket U18 - Le pays écarte Madagascar et rejoint le dernier carré

13 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Sénégal continue son parcours en Afrobasket U18 masculin. Face à Madagascar, les jeunes Lions se sont imposés 54 à 40 ce jeudi 13 aout en quart de finale, validant ainsi leur place en demi-finale de la compétition.

Dès l'entame, les Sénégalais démarrent fort en s'adjugeant le premier quart-temps 15-9, avant de connaître un passage à vide au deuxième acte, où Madagascar reprend la main (12-8) et ne compte plus que deux points de retard à la pause (23-21). Le tournant du match intervient au retour des vestiaires : le Sénégal hausse le ton défensivement et inflige un sévère 18-4 à ses adversaires sur le troisième quart-temps, un écart qui scelle pratiquement l'issue de la rencontre.

À noter que ce succès repose largement sur la solidité défensive sénégalaise : 10 ballons interceptés, 5 contres, et 14 points inscrits en contre-attaque, autant d'éléments qui ont étouffé l'attaque malgache tout au long du match.

Individuellement, Code Mbengue s'est distingué par sa constance et son impact sur l'ensemble de la rencontre, contribuant fortement à la qualification de son équipe.

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Après une deuxième place dans la poule C (deux victoires, une défaite), le Sénégal confirme ses ambitions dans cette édition 2026 de l'AfroBasket U18. Direction la demi-finale, où les jeunes Lions affronteront le Mali.

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