Afrique: Corridor Dakar-Bamako - Une mission du Cosec pour fluidifier l'acheminement des marchandises

Une mission conjointe du Cosec est à pied d'oeuvre à Tambacounda pour identifier les contraintes rencontrées par les chauffeurs, transporteurs et transitaires sur le corridor Dakar-Bamako.

Selon Daouda Singui Sarr, directeur de la Promotion et de l'Assistance aux chargeurs du Cosec, les visites de terrain ont permis de relever plusieurs difficultés, notamment sur les axes Moussala-Kédougou et Kidira-Tambacounda. Elles concernent principalement les longues files d'attente, pouvant atteindre 15 kilomètres, la dégradation de la route à l'entrée de Moussala et l'insuffisance d'aires de stationnement pour les gros porteurs.

Face à cette situation, un rapport diagnostic sera élaboré à l'issue de la mission afin de formuler des solutions impliquant l'ensemble des acteurs. Les gouverneurs de Tambacounda et de Kédougou ont déjà été saisis afin de prendre des mesures urgentes en vue de fluidifier la circulation sur l'axe sud.

Pour Diadji Wade, représentant du Collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison des conteneurs au Sénégal, l'axe Moussala, qui ne supportait auparavant que 30 % du trafic, concentre désormais la totalité des flux en raison de l'instabilité aux frontières sénégalaise et malienne.

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Par ailleurs, Daouda Singui Sarr a annoncé la construction prochaine, à Kidira, d'un parking pour gros porteurs de 15 hectares, conçu selon les normes modernes. L'infrastructure devrait notamment comprendre un restaurant et des chambres destinées aux chauffeurs.