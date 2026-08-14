Sénégal: Modernisation du système éducatif - L'École sénégalaise à l'ère numérique

13 Août 2026
Le Soleil (Dakar)

Le système éducatif sénégalais doit accélérer sa transformation numérique pour permettre aux autorités de disposer de données fiables et exploitables en temps réel, a plaidé jeudi le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy.

À l'ouverture de l'atelier national stratégique d'appropriation et de déploiement de l'écosystème numérique éducatif, il a relevé l'existence de plusieurs plateformes performantes, notamment dans les statistiques et la gestion des ressources humaines, mais encore insuffisamment intégrées.

Le ministre a appelé à « développer une intelligence de ces plateformes », à les unifier et à privilégier des solutions pragmatiques. Il a notamment cité le Système national d'évaluation des rendements scolaires (Sners), dont les résultats peuvent parvenir aux autorités plusieurs années après la collecte des données.

« Lorsque je les reçois, c'est déjà trop tard », a-t-il déploré, estimant que les moyens humains, financiers et administratifs consacrés aux évaluations perdent une partie de leur portée lorsque leurs résultats ne permettent pas d'éclairer la décision à temps.

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Moustapha Mamba Guirassy veut ainsi faire du numérique un outil de pilotage « dans l'instantanéité », permettant de suivre l'évolution du système éducatif à tout moment. Cette ambition s'appuie notamment sur le déploiement de Planète 3 et la dématérialisation progressive des inscriptions et réinscriptions scolaires.

Le ministère a par ailleurs engagé une refonte de son système d'information pour passer « d'applications fonctionnant en silos à un écosystème numérique intégré, interopérable, sécurisé et orienté vers les usages ».

Cette intégration doit favoriser une meilleure articulation des données, plateformes et services numériques, tout en renforçant les outils d'aide à la décision et l'accès aux services pour les établissements, les enseignants et les familles.

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