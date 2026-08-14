Sénégal: Modernisation du système éducatif - L'École sénégalaise à l'ère numérique

Le système éducatif sénégalais doit accélérer sa transformation numérique pour permettre aux autorités de disposer de données fiables et exploitables en temps réel, a plaidé jeudi le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy.

À l'ouverture de l'atelier national stratégique d'appropriation et de déploiement de l'écosystème numérique éducatif, il a relevé l'existence de plusieurs plateformes performantes, notamment dans les statistiques et la gestion des ressources humaines, mais encore insuffisamment intégrées.

Le ministre a appelé à « développer une intelligence de ces plateformes », à les unifier et à privilégier des solutions pragmatiques. Il a notamment cité le Système national d'évaluation des rendements scolaires (Sners), dont les résultats peuvent parvenir aux autorités plusieurs années après la collecte des données.

« Lorsque je les reçois, c'est déjà trop tard », a-t-il déploré, estimant que les moyens humains, financiers et administratifs consacrés aux évaluations perdent une partie de leur portée lorsque leurs résultats ne permettent pas d'éclairer la décision à temps.

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Moustapha Mamba Guirassy veut ainsi faire du numérique un outil de pilotage « dans l'instantanéité », permettant de suivre l'évolution du système éducatif à tout moment. Cette ambition s'appuie notamment sur le déploiement de Planète 3 et la dématérialisation progressive des inscriptions et réinscriptions scolaires.

Le ministère a par ailleurs engagé une refonte de son système d'information pour passer « d'applications fonctionnant en silos à un écosystème numérique intégré, interopérable, sécurisé et orienté vers les usages ».

Cette intégration doit favoriser une meilleure articulation des données, plateformes et services numériques, tout en renforçant les outils d'aide à la décision et l'accès aux services pour les établissements, les enseignants et les familles.