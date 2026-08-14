Sénégal: Gamou 2026 - Tivaouane explore les défis de l'IA et du numérique

L'intelligence artificielle et les mutations numériques occuperont une place importante dans le programme du Gamou 2026 à Tivaouane, où plusieurs initiatives seront consacrées aux usages, aux enjeux éthiques et aux défis liés à ces nouvelles technologies.

Prévue du 16 au 28 août, l'édition 2026 du Mawlid An Nabi est placée sous le thème « Ensemble, penser et agir par le verbe de l'unicité (Tawhid) ». Elle entend notamment articuler réflexion spirituelle et réponses aux mutations du monde contemporain.

Un forum consacré à l'intelligence artificielle réunira chercheurs, ingénieurs et guides religieux pour réfléchir aux enjeux liés au développement de cette technologie. Les échanges porteront notamment sur les conditions d'un usage éthique de l'IA et sur la manière d'appréhender ces mutations à partir d'une perspective islamique et sénégalaise.

Cette réflexion sera prolongée par plusieurs initiatives numériques. La quatrième édition du Hackathon national du Gamou mobilisera de jeunes développeurs et créateurs autour de solutions numériques destinées aux communautés et à la valorisation de l'héritage spirituel.

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L'initiative « Sokhna Digital », organisée en partenariat avec Orange Digital Center, mettra également l'accent sur l'inclusion numérique des femmes, avec des formations pratiques consacrées à l'intelligence artificielle et aux outils no-code.

Le Salon international du livre islamique et des manuscrits de Tivaouane (Silmit), dont le Maroc sera l'invité d'honneur, abordera pour sa part les enjeux de conservation et de diffusion des manuscrits africains à l'ère du numérique. Chercheurs, oulémas et acteurs du numérique sont attendus autour de ces questions.