Sénégal: Gamou de Tivaouane - 3 000 agents de santé et 60 ambulances mobilisés, 7 postes médicaux avancés installés

Quelque 3 000 agents de santé, une soixantaine d'ambulances et sept postes médicaux avancés seront mobilisés à Tivaouane pour assurer la couverture sanitaire du Gamou, a annoncé le directeur régional de la Santé de Thiès, Dr Mama Moussa Diaw.

Le dispositif, présenté lors d'une réunion de coordination tenue à la Direction régionale de la Santé, tient compte de l'affluence attendue ainsi que des nouvelles voies d'accès à Tivaouane. « Nous devons anticiper sur tout cela avec le dispositif en place », a souligné Dr Diaw, appelant les différents intervenants à harmoniser leurs actions et leurs messages de prévention, relate la Rts digitale.

Sur le plan logistique, 26 ambulances des sapeurs-pompiers et 28 relevant du district sanitaire, dont huit médicalisées, sont prévues. Les ambulances des autres structures sanitaires mobilisées devraient porter le parc à plus de 60 véhicules.

Dans la ville de Tivaouane, sept postes médicaux avancés seront installés en complément des postes fixes habituels. Quatorze postes de référence compléteront également le maillage sanitaire. Certains postes médicaux avancés ont été regroupés en raison des contraintes liées à l'hivernage.

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L'ouverture de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy constitue un autre renfort important du dispositif. Cette infrastructure devrait notamment permettre une meilleure prise en charge des urgences et des accidents susceptibles de survenir aux principales entrées de la ville.

L'hôpital régional de Thiès, l'hôpital militaire de la base aérienne et l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu participeront également à la couverture sanitaire, en coordination avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le Samu et les districts sanitaires.

Le dispositif s'étendra par ailleurs aux autres Gamou organisés dans la région de Thiès. Les autorités sanitaires prévoient enfin de renforcer la sensibilisation des fidèles et des usagers sur les comportements à risque, notamment les accidents liés à la forte affluence et aux déplacements massifs.